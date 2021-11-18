「1元沒必要存在？」他酸只能買塑膠袋　鄉民一面倒：超需要

▲不少人討厭拿零錢！（示意圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／劉維榛報導

「 1元這個貨幣還有存在必要嗎？」一名網友翻白眼拋問，常常皮夾積一堆1元，除了買塑膠袋外，幾乎要湊整數才會用到，因此不解1元為何存在？文章曝光後，引發網友論戰，直言對商家來說，「百元有找」是銷售攻心法，「做小生意的零售業很需要好嗎？」

一名網友在PTT表示，每次拿到找零的1元，幾乎都是放在皮夾裡，累積到能湊整數才能花掉，除了購買限塑政策的塑膠袋之外，「1元的意義只能用來當作漲價起手式。」

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原PO繼續痛批，以現在的通膨而言，尾數不及整數的訂價根本也沒意義，「原物料漲價所以先漲個1塊2塊，其實假的，一開始就是要漲5塊10塊，1元買不到東西也沒什麼好處，還有什麼存在必要嗎？」

▲賣場青菜設定在29元或49元！（示意圖／記者屠惠剛攝）

文章曝光後，網友兩派看法，認為1元仍有存在意義，尤其對CP值小物、五金行百貨、零食等，可以用來當銷售手段，「可以當作XX元有找的噱頭」、「故意299、399元定價」、「99大賣場」、「做小生意的零售業很需要好嗎」、「飲料機表示」、「可以買水、郵資」。

不過也網友反酸，「所以對你來說11元和19元等值？」「可以丟許願池QQ」、「我會拿去儲悠遊卡或加油」、「10元也快可以廢了，幾乎買不到東西了」、「明年就差不多通膨到沒用了」。

▼多數網友力挺，1元仍有存在的必要！（圖／翻攝PTT）

