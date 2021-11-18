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睡眠「黃金時段」曝光！這時間入睡能救命　提早1小時就有差

失眠,睡眠障礙,睡覺,熬夜,睡眠（圖／達志／示意圖）

▲失眠者最大的癥結點在於，他們太急於想要營造「完美睡眠」才會讓自己更焦慮。（圖／達志／示意圖）

記者張方瑀／綜合報導

良好的睡眠習慣除了能讓人有充分的休息時間外，還能降低罹患心血管疾病的風險，根據英國生物銀行（UK Biobank）一項最新研究顯示，習慣在晚上10點至11點就寢的人，其罹患心血管疾病的風險比11點至12點睡的人低了12％。

英國生物銀行調查8.8萬人的睡眠習慣後發現，晚上10點至11點是最佳就寢時間，而習慣在晚上11點到12點之前就寢的人，罹患心血管疾病的風險比前者高出12％，若是在12點以後入睡，則是高出了25％。

該如何培養好的睡眠也成為一大問題，睡眠專家梅多斯（Guy Meadows）表示，現代許多人都有失眠問題，最大的癥結點在於，他們太急於想要營造「完美睡眠」才會讓自己更焦慮，「你可能躺在床上想著，我現在要開始做瑜珈、冥想、看書，否則我等等就會睡不著。」

梅多斯指出，最重要的就是將自己的注意力從失眠中轉出，把精力投入到生活中的其他事務上，在白天做些運動、準備很營養的一頓飯、看一部好電影等，這些看似平凡的行為，卻都能改善心理健康和睡眠品質。

神經科學家布朗妮（Lindsay Browning）則強調，就是千萬別在睡前碰手機，它會讓人陷入睡眠消耗的漩渦、擾亂體內的退黑激素，但人們卻很難做到，而不要立刻戒斷就是最好的方法，「從一點點小步驟改善使用習慣，例如在睡前一個小時打開勿擾，減少對手機的依賴，最重要的是買個鬧鐘吧，這樣手機就可以擺在別的地方而非床邊了。」

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