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雙煞砍人驚人內幕曝！他曾挑斷大哥腳筋　20年後洗白遭開山刀猛斬

▲遭到竹聯幫平堂成員砍殺的曾姓男子17日晚間受訪哀怨「生活在恐懼中」。（圖／記者張君豪翻攝）

▲遭到竹聯幫平堂成員砍殺的曾姓男子17日晚間受訪哀怨「生活在恐懼中」。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

台北市信義區松山路某串燒店16日深夜收店前發生竹聯幫平堂成員尤、蕭姓成員持開山刀闖入店內追殺曾姓店員，所幸曾男躲入櫃台內並奮力抵抗，左臂遭砍傷，血流如注送醫，所幸並無生命危險。涉案2名刀客遭警方以傷害罪嫌移送後無保請回，引發被害人不滿。一間平凡無奇的串燒店為何招致竹聯幫？曾男吐露案情關鍵，竟導向20年前的一起江湖恩怨。

曾姓被害人受訪透露、他懷疑竹聯幫平堂綽號仔仔的呂姓男子才是這起刀客砍殺案的幕後主嫌，知情警私下透露，綽號「仔仔」的呂學致早年是平堂小弟，10多年前靠酒店夜店圍事並操盤毒品販賣獲利頗豐，晉升成平堂松山會會長，喜歡吸收年輕小弟，並要求旗下成員到健身房重訓、搏擊訓練，事業版圖並拓展到暴力討債，更有刑事局、台北市警方調查送辦紀錄。

▲竹聯幫平堂兩刀手行兇畫面曝光、警方查扣開山刀刀鞘。（圖／記者張君豪翻攝）

▲竹聯幫平堂兩刀手行兇畫面曝光。（圖／記者張君豪翻攝）

曾男質疑，呂男當天在基隆路喬治工商旁預約白牌計程車，載著同幫尤男、蕭男到串燒店持開山刀行兇，3人同車同行，顯是呂男所策畫。雖然被害人坦承20年前與呂男發生衝突，砍傷對方，後來花了500萬元，雙方在兩堂口大哥見證下，依照江湖規矩言和簽下和解書，警方不排除16日晚間砍人案與這段昔日江湖恩怨有關。

▲竹聯幫平堂兩刀手行兇畫面曝光、警方查扣開山刀刀鞘。（圖／記者張君豪翻攝）

▲竹聯幫平堂兩刀手行兇後，警方及救護人員緊急將傷者送醫急救。（圖／記者張君豪翻攝）

知情警透露，事實上曾男早年有竹聯幫青堂成員身分，2003年該堂成立開發公司介入台灣高鐵台南站工程圍事，同年9月間竹聯幫青堂包了兩輛遊覽車，出動上百幫眾到高鐵台南站對工程包商示威，當晚還派遣小弟持制式霰彈槍，到當時台南縣歸仁鄉鄉民代表黃加右服務處開槍示威，當時曾男也在這群圍事團夥中。

據瞭解，20年前曾男混跡竹聯幫青堂時，因兄弟遭呂男率人毆打，他與另名同幫兄弟持刀在信義區某網咖砍殺呂學致，當時這起未成年黑幫少年械鬥案震驚台北市，呂男被砍斷腳筋和背部肌鍵，曾男懷疑是當年江湖恩怨，這才導致20年後「兩把開山刀砍上門」，斷定呂男一定是砍殺案幕後主嫌。

檢警也懷疑是呂男因當年遭砍宿怨，才教唆腳小弟持開山刀登門報復，加上持刀兩人並無重大前科素行，且屢屢出刀卻不朝致命部位砍殺，顯然是黑幫尋仇、鍛鍊小弟練膽頂罪慣用伎倆。據信，檢警會朝組織犯罪方向偵辦，並嚴防兩堂口成員後續衝突。

對此，曾男無奈強調：「我的確混過幫派、但24歲涉案入獄7年後，我為我做過的錯事負責，出獄近8年都擔任廚師、並在洗車廠打工；我再也沒跟青堂連絡過，我承認我有過去，但我想脫離過去的生活好好工作；說我被砍會引起幫派恩怨太離譜，我僅希望司法機關能幫我找出真兇。」

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