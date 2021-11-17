冰凍台灣暴降剩12°C「恐強於冷氣團」！　一張圖看下周大變天

▲冷空氣下周大舉南下侵襲台灣，北部恐下探12度。（圖／翻攝RAMMB）

記者許力方／台北報導

中央氣象局預報員劉宇其表示，明天（18日）有鋒面通過，北台灣天氣有較大轉變，華南雲系不斷移入台灣，北東雲量偏多，今晚開始雲系更多，北東有飄雨，明天台灣東北方有鋒面形成，將帶來更多水氣和東北風，中部以北、東半部地區、南部山區有短暫雨，明顯轉涼，低溫降到20度，北部也全天僅22度，19日（周五）趨緩20日（周六）回溫，下一波轉冷則是下周。

前預報中心主任吳德榮在《三立準氣象》中分析，下周強冷空氣南下，22日（下周一）濕冷，越晚越冷，溫度是劇降的方式，23日（下周二）清晨降到很低，以目前氣象局預估，台北市是否降到14度、達到大陸冷氣團標準還難以確定，不過北台灣平地最低溫降到12度，甚至更低是有可能性的，氣溫變化大，主要因為目前電腦模擬預估強度不一致，美國模式分析冷空氣遠強於冷氣團，歐洲則是接近冷氣團，後續還要繼續觀察，但氣溫劇烈變化是確定的。

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氣象局「未來一周天氣變化」一覽：

●11/18、19（周四、五）微弱鋒面通過加上東北季風稍增強，周四水氣多、降溫，周五漸轉乾轉涼。

→北部、東北部：周四整天濕涼有短暫雨，周五雨緩但仍較涼

→東、東南部：有短暫雨，氣溫略降

→中部：周四有短暫雨，白天高溫下降，舒適至稍涼，周五白天氣溫回升、日夜溫差大

→南部，天氣維持多雲到晴，僅山區零星雨，白天仍暖、但早晚稍涼日夜溫差大

→外島，周四馬祖有短暫雨，周五雨停；澎湖金門天氣大致穩定。東北風強，風勢較大。

●11/20、11/21（周六、日）東北季風減弱，水氣減少，降雨趨緩，白天溫暖，早晚仍涼。

→大台北、東半部：時晴、時雨

→桃園以南、外島：天氣穩定

●11/22至11/24（下周一至三）周一鋒面通過，迎風面降雨增多，顯著降溫，周二、三雨勢緩和、天氣較涼。

→北部、東半部：周一雨勢增多、氣溫下滑；周二起雨勢緩和、天氣較涼

→中南部：天氣維持多雲到晴，僅中部山區零星雨，氣溫也下降，尤其早晚較有涼意

→外島：金門馬祖周一短暫雨，周二雨緩轉晴，氣溫較冷；澎湖天氣穩定，感受偏涼。外島風勢較大，請留意。

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