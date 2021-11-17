酒店復業紅牌小姐少兩成　4小時一萬更好賺紛紛轉行飯局妹　

▲▼酒店停業期間，不少小姐轉戰飯局，4小時1萬元更好賺。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市八大行業昨晚復業，酒店生意未如以往熱絡，半年的停業間接改變酒店生態，有的鐘點費維持不變，結果回來上班的小姐少了2成，也有部分業者反而大漲一倍，希望吸引高檔飯局妹回流，業者表示，不少優質小姐為了生存，已轉戰飯局，陪吃4小時1萬元，實領8千元，因此才不得不調漲鐘點費，不過，到底能不能吸引小姐回流酒店有待觀察。

由於疫情因素，全台有女陪侍的八大行業從5月中停業，直到昨天才復業，半年來，幹部、小姐、公主和少爺沒了收入，不是吃老本就是借錢苦撐，但有些條件好、年輕貌美的妹不怕沒工作，紛紛轉戰飯局妹更好賺。

位於安和路的一家酒店，鐘點費還是維持25分鐘700元，小姐不轉檯，不過，昨晚第一天復業，盡管店家有當場幫客人做快篩，但來客數僅有以往的2、3成，而且小姐也少了約2成，10多人沒來上班，幹部表示，停業半年，能轉行早就轉行，因為不知酒店何時復業。

有的優質妹就轉戰飯局，陪吃4小時1萬元，實領8千元，公司抽2千元，若是在酒店，原本2小時是1800元，坐一轉一，小姐坐2小時實拿2千2百元，現在改成1小時1800元，坐一轉一，坐1小時就有2千2了，如果坐滿4小時，就比參加飯局更好賺了，況且，一個晚上常常不只坐4小時，希望以高薪吸引飯局妹回流。

鐘點費調漲一倍，成效如何有待觀察，幹部都會事先向要來的客人強調漲價，有的聽了之後打退堂鼓，換去別家，有的人不管調漲，堅持要喝，一名老司機昨晚原本訂好8點半的包廂，卻遲到3小時，因為他吃完飯，想要續攤，但小黃卡放在公司，只好先回家拿公司鎖匙再去，死忠程度令人佩服。