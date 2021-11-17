八大行復業酒客狂歡未帶黃卡　酒店業者挨罰最高1萬5

▲▼酒客未帶黃卡怎麼辦？中市府表示，罰業者最高1萬5千元。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市八大行業昨晚復業，但酒店生意未如以往熱絡，警方為了防疫也加強臨檢，主要針對未帶黃卡的消費者，果然在海派查獲一名男客沒帶健保卡和黃卡，當場開單，經發局和法制局討論後，決定依傳染病防治法定裁罰3千元以上、1萬5千元以下罰鍰，而且是罰業者，警方也提醒消費者及業者注意。

警第六分局16日深夜執行「除暴安民專案」，由分局長蔡元戎率隊前往轄內復業的酒店加強臨檢，防範酒後滋事、聚眾鬥毆等案件，並清查工作人員及消費者是否遵守防疫規定，全力守護台中安心居住環境，此外，從11月11日起針對轄內易有危害治安之場所，實施密集性擴大臨檢勤務，並輔以「臨檢處所周邊同步封閉式路檢」及「聯外道路路檢」等方式，透過強力約制防範可能衍生之衝突事件。

警方在海派查獲一名男客未帶黃卡和健保卡，當場開單移請相關單位裁處，經發局表示，依照CDC防疫規範，舞廳業、酒家業、酒吧業、夜店業等特定行業從業人員，均至少須完成1劑疫苗接種且滿14天，復業後首次上班前應提供3日內抗原快篩或PCR檢驗陰性證明。

至於消費顧客，業者須請顧客證明已接種1劑疫苗且滿14天，業者如未落實場所及顧客管理，則違反防疫指引措施，經查證屬實，將依傳染病防治法第37條第1項第6款及第70條規定裁罰3千元以上、1萬5千元以下罰鍰。

經發局說明，截至17日，台中市包含營業登記、許可有陪侍服務的39家酒家、酒吧業，已經核准29家復業，其他業者也陸續送件申請，經發局將依規審查，如審查符合防疫規定，業者即可復業。