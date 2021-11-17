城中城「1個月後消失」今公告變危樓　高市府砸1億強拆建公園

▲高雄城中城大樓公告為危樓，12/17強制拆除。（圖／高雄市政府工務局提供）

記者賴文萱／高雄報導

高雄城中城大樓火警造成46死43傷，高雄市工務局17日至大樓張貼危樓公告，限期住戶一個月內必須完成搬遷，12月17日將進行強制拆除作業。高雄市長陳其邁先前也對外宣布，原址將改建為公園，初估拆除、重建公園將花費6千萬，另也會一併將周邊建築拉皮，相關再造計畫則需4千萬。

針對城中城大樓經火害後，高雄市政府委託三大公會進行結構安全鑑定，鑑定結果為建築結構安全嚴重不足，基於公共安全，建議予以拆除。陳其邁11日召開記者會說明，城中城大樓依法公告強制拆除後，大樓原址將興建公園，成為鹽埕舊城區新生的起點。

▲▼高雄城中城大樓公告為危樓，12/17強制拆除。（圖／高雄市政府工務局提供）

工務局今日至城中城大樓張貼公告限期住戶一個月內必須完成搬遷，12月17日就將進行強制拆除作業，拆除後原址將興建鄰里公園。

同時，城中城大樓原址周邊相鄰建築物，市府都發局也將專案全額由市府負擔進行建築物牆面整維更新。初估城中城拆除、重建公園需花費6千萬，周邊建築拉皮再造計畫則需4千萬。

▲▼高雄城中城大樓拆除後將變身鄰里公園。（圖／高雄市政府工務局提供）

另經高市府地政局調查，城中城大樓有388位所有權人，對於高市府所提跨區區段徵收方案，本月15日已寄發意願調查問卷，並告知拜訪日期，16日起也陸續逐戶拜訪，了解各所有權人的意願。

都發局在災後第一時間也透過「社會住宅包租代管」計畫，提供200餘戶物件，協助城中城住戶入住更安全平價的居住環境，目前已有35戶接洽租屋，11戶簽約入住。

而社會局自本月5日、9日、12日及16日已完成4梯次、42戶受災戶搬家，除了協助受災戶搬家、安置，一對一的社工服務也都持續進行，同時也協助申請租屋依親補助，陪同受災戶找尋租屋處或依親，全力協助城中城住民安頓家戶，盡速恢復穩定正常的生活。