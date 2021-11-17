疫苗穩定到貨！指揮中心：BNT、莫德納4週以上就可打第二劑

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今表示，目前國內各廠牌COVID-19疫苗均已陸續到貨，可穩定提供民眾接續完成第二劑接種。為提升國人第二劑接種人口涵蓋率，也調整現行COVID-19疫苗接種間隔，AZ間隔至少8週以上，莫德納和BNT都是4週以上。

指揮中心發言人莊人祥指出，請上述符合接種間隔民眾，可透過「COVID-19公費疫苗預約平臺」進行意願登記，於符合預約資格或收到簡訊提醒即可預約接種，或可至地方政府衛生局指定/安排之合約醫療院所或衛生所進行第二劑接種。

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莊人祥表示，符合接種間隔者把握機會完成第二劑疫苗接種，除獲得完整免疫保護力，也提升國內第二劑接種人口涵蓋率，若超過6成目標，可作為國內防疫措施調整放寬的評估標準，有助於逐步恢復正常生活。

另外，有關mRNA疫苗第二劑接種副作用，依據疫苗臨床試驗及上市後監測結果，雖相較接種第一劑時明顯，但年長者接種後不良反應症狀仍較輕微，呼籲若身體狀況穩定，仍請按時程就近於衛生所或合約醫療院所完成第二劑疫苗接種，以降低罹病或感染後引發重症風險。

指揮中心將持續進行疫苗安全性監測，以保障民眾接種健康。另高端疫苗第二劑接種間隔維持至少4周以上，20歲以上已接種第一劑高端疫苗符合接種間隔者，也可至地方政府衛生局網頁查詢提供接種服務之醫療院所接種。

指揮中心提醒，未滿18歲對象，請由家長(或法定代理人、監護人及關係人等)陪同前往合約醫療院所或接種站接種，並由本人與家長於現場共同簽署意願同意書；18歲至未滿20歲民眾，如自行前往接種，請持家長簽具之意願同意書，若由家長陪同前往接種，請本人與家長於現場共同簽署意願同意書。

另10月1日起亦開始接種流感疫苗，依我國衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)建議，接種流感疫苗應與COVID-19疫苗間隔至少7天，請民眾前往接種COVID-19第二劑疫苗前，應備妥「COVID-19疫苗接種紀錄卡」及健保卡，並於接種前評估時說明過往疫苗接種史，以利醫生評估。