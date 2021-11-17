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推手推車害手腕「骨折+韌帶斷裂」　女向大潤發求償90萬吞敗

▲▼購物推車,手推車,賣場。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲莊姓女子2019年前往大潤發賣場頭份店購物時，主張賣場手扶梯盡頭鐵片不平，造成她在推手推車時右手腕骨折、韌帶斷裂。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pixabay）

記者林冠吟／苗栗報導

苗栗一名莊姓女子2019年在大潤發頭份店購物，搭乘賣場內的手扶梯時，卻因為手扶梯盡頭的鐵板不平，導致莊母所推的手推車卡住，不過由於手扶梯仍持續進行且手推車有後退之情形，莊女擔心母親因此摔倒，和媽媽一同合力將手推車往前推，過程中卻造成莊女手腕挫傷骨折、右手韌帶斷裂等情形，怒向大潤發求償90萬餘元。苗栗地院審理後，駁回莊女訴求，判其敗訴。

判決書指出，莊姓女子表示，2019年7月晚間和母親等人一起前往大潤發頭份店購物，在搭乘手扶梯向下時，卻因為手扶梯盡頭的鐵板不平，導致手推車卡住，由於手扶梯仍在運行當中，且手推車有後退之情事，莊女擔心母親因此摔倒，和母親一起合力將手推車往前推，過程中卻因此造成莊女右手腕挫傷骨折、右手拇指韌帶斷裂與右手腕部舟狀骨月狀骨滑膜炎等傷勢，開刀治療後至今仍需休養復健，主張賣場未盡管理責任，未在手扶梯盡頭處放置警告標示或派人提醒消費者，怒向大潤發求償90萬餘元。

庭審時，大潤發則向法官還原當時狀況指出，發生意外的當天，莊女和其母親與姐夫等3人搭乘手扶梯自1樓前往地下1樓，而莊母當時站在最前方，並以賣場的手推車作為助行器使用，在抵達地下1樓目的地時，莊母因未施力將手推車向前推，導致手推車滯留在原地，造成後面的莊女和男子因此和莊母發生短暫推擠，莊女見狀則施力將手推車推出手扶梯，自監視器畫面來看，3人均無明顯身體不適，隨即步離現場。

▲▼手扶梯。（圖／示意圖，與本案無關／取自pixbay）

▲賣場主張3人在離開手扶梯時，均無明顯不適，向法官訴請駁回莊女訴求。（圖／示意圖，與本案無關／取自pixbay）

賣場無奈表示，隨後莊女即向賣場服務台告知手扶梯發生事故，表示其手腕不適，賣場人員也隨即提供冰塊給莊女冰敷，當下確認莊母所使用之手推車並無故障，前往事故發生地查看手扶梯也無發現故障或異常之情形，莊女隨後表示自己非本地人，希望返回台中後自行就診，之後再向賣場求償。不過最後在賣場人員的勸說下，莊女答應前往苗栗恭醫院急診就診，隨後被診斷為右手腕扭傷，惟因扭傷無法申請保險理賠，莊女因而要求醫師將傷勢改記為挫傷，並表示無法信任恭醫院的看診技術，將返回台中後再自行看診，事後卻指出自己右手2年前曾因跌倒骨折而開刀，如今又傷在同一處恐會加重傷勢，要求賣場應承擔其後續相關醫療費用責任。

苗栗地院勘驗當時監視器畫面後發現，在莊女發生事故前，有兩組人馬安全通過手扶梯，而莊女發生事故後，亦有3組人馬等陸續安全通過，且根據當時監視器畫面顯示，莊母推著手推車在接近手扶梯出口平台時，有略向後傾之情形，莊女見狀協助扶住，莊女姐夫亦有協助，3人在走出手扶梯後，仍由莊母繼續推著手推車走向賣場，認為莊母使用手推車抵達手扶梯之末端時，因無法順利將手推車推出手扶梯而有略為後傾之情形，顯然並非手扶梯故障而導致故障而無法走出手扶梯之緣故，且事後發仍有其他賣場客人安全使用手扶梯通行。

法官表示，莊女在庭審時卻突然改口，表示造成其手腕傷害之原因並非是手扶梯而是手推車故障之故，與其先前證詞有出入，若真為手推車之故障，莊母後續又如何能繼續使用手推車往前？認為莊女請求無據，駁回其訴求，判其敗訴。

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