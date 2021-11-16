拜習峰會落幕！8架次共機擾台　空軍廣播驅離方空彈追監

▲共機擾台1116。（圖／國防部提供）



記者蔡文鈴／綜合報導

美國總統拜登與中國國家主席習近平今（16）日舉行視訊峰會，習近平於會中強調，台灣是中國的一部分，中華人民共和國政府是代表中國的唯一合法政府。顯見兩岸情勢仍緊張，而共軍晚間派出8架次共機擾台，我軍立即升空應對、防空彈追監。

國防部晚間發布即時軍事動態，共軍晚間派遣運9通信對抗機2架次、運-8遠干機1架次、運-8反潛機1架次、空警-500機1架次運-8技偵機1架次、殲-16機2架次進入我西南空域，隨後折返回南海。

空軍立即派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追監。根據國防部統計，自11月以來，共機擾台次數達17次。

據《新華社》報導，習近平今早在視訊會議上，闡述了中方在台灣問題上的原則立場，稱「一個中國」原則和中美三個聯合公報是中美關係的政治基礎，歷屆美國政府對此都有明確承諾。

習近平還表示，美方一些人有意搞「以台制華」，這一趨勢十分危險，「如果台獨分裂勢力挑釁逼迫，甚至突破紅線，將不得不採取斷然措施。」

中國國家主席習近平與美國總統拜登（Joe Biden）在美東時間16日午夜12時25分（台灣時間16日中午12時25分），結束近4小時的視訊峰會。白宮會後發表聲明指出，拜登強調美國仍致力於基於台灣關係法、美中三個聯合公報及對台六項保證的「一中政策」。