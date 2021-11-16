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看新城，話發展　科技、生態青浦迎台商

記者趙禕/上海報導
中國大陸具備超級城市規模的上海市，已經將打造嘉定、青浦、松江、奉賢、南匯「五大新城」規劃建設做為城市發展重點，為了讓台資企業掌握參與發展的機會，上海市台辦和上海市台灣同胞投資企業協會特別安排「看新城，話發展」系列參訪活動，邀請上海台資企業高階管理人員走訪五大新城，深入了解各區的發展規劃。系列活動以兼具上海對外門戶以及長三角一體化發展示範區的青浦區做為收官站。

▲「看新城，話發展」系列參訪活動來到最後一站─青浦區。（圖／記者趙禕攝）
▲「看新城，話發展」系列參訪活動來到最後一站─青浦區。（圖／記者趙禕攝）
青浦區代理區長楊小菁介紹，青浦不僅生態環境優越、歷史底蘊深厚，是戰略彙聚高地，中國國際進口博覽會、長三角一體化示範區、虹橋國際開放樞紐等一系列戰略機遇齊聚青浦；也是交通樞紐高地，位於長三角一小時經濟圈的地理中心，坐享虹橋綜合交通樞紐便利；青浦還是創新活躍高地，有一批創新領軍企業落戶，復旦創新學院、華為研發中心和西岑科創中心將進一步增強創新濃度；青浦更是公共服務高地，有優質的教育資源和醫療資源，提供一流的宜居環境。青浦將為企業打造高效服務圈、共贏發展圈、人文生態圈，努力為台商提供一流營商環境，促進台資企業做大做強。

▲青浦區代理區長楊小菁。（圖／記者趙禕攝）
▲青浦區代理區長楊小菁。（圖／記者趙禕攝）

▼水鄉、生態、環保，讓青浦區成為舒適的宜居城市。（圖／記者趙禕攝）

▼水鄉、生態、環保，讓青浦區成為舒適的宜居城市。（圖／記者趙禕攝）
上海市台辦主任鍾曉敏表示，青浦區是「五個新城」戰略的重要實施地區，也是長三角一體化發展的戰略前沿、重要樞紐和長三角城市群獨立的綜合性節點城市，有良好的營商環境、深厚的紅色文化基因、綠色生態環境等軟實力。上海市台辦將和青浦區一起進一步梳理上海的普惠性政策、惠及台胞政策及專門性惠台政策，在青浦區的投資服務、人才政策等方面做好信息對接、項目對接和落地服務，讓青浦成為台胞台企宜居宜業的熱門地區。期待廣大台企台胞把握發展機遇，把自身發展融入上海深化改革開放，推進高質量發展的進程中來。

▲上海市台辦主任鍾曉敏。（圖／記者趙禕攝）
▲上海市台辦主任鍾曉敏。（圖／記者趙禕攝）
上海市青浦區人民政府黨組成員陳匯青向參與活動的台商們說明青浦區的現況、建設重點和未來發展規劃，同時也詳細介紹了企業到青浦發展的各項有利的優勢條件。

▲上海市青浦區人民政府黨組成員陳匯青介紹青浦區的情況和未來發展規劃。（圖／記者趙禕攝）
▲上海市青浦區人民政府黨組成員陳匯青介紹青浦區的情況和未來發展規劃。（圖／記者趙禕攝）
大陸全國台灣同胞投資企業聯誼會會長李政宏、上海市台灣同胞投資企業協會會長張簡珍，也分別從居住在青浦區和投資在青浦區的經驗與參與活動的台商們分享，從他們在青浦的感受、經歷到深刻的體會，極力推薦台商們將青浦做為重要的投資考慮地點。

▲大陸全國台灣同胞投資企業聯誼會會長李政宏。（圖／記者趙禕攝）
▲大陸全國台灣同胞投資企業聯誼會會長李政宏。（圖／記者趙禕攝）
▼上海市台灣同胞投資企業協會會長張簡珍。（圖／記者趙禕攝）

▼上海市台灣同胞投資企業協會會長張簡珍。（圖／記者趙禕攝）
今天的活動從參訪青浦綠地繽紛城開始，參與活動的台商們逐一走訪上善廣場、水城門、長三角一體化示範區規劃展示館、長三角一體化示範區（上海）金融產業園等地，透過展示內容、專業解說員介紹和實地查看，了解並體會青浦區的情況。對於上海市台辦和上海市台協共同舉辦的「看新城，話發展」系列參訪活動，讓在滬台資企業有機會走訪、領略並掌握更多產城融合新機遇，受邀參與的台商代表都表示收獲很大，不僅對上海五大新城各區情況有深入的了解，對於未來投資方向也得到許多重要的信息。

▲▼上海市台辦主任鍾曉敏、上海市台辦副主任王立新和台商代表實地考察青浦區情況。（圖／記者趙禕攝）
▲▼上海市台辦主任鍾曉敏、上海市台辦副主任王立新和台商代表實地考察青浦區情況。（圖／記者趙禕攝）

▲▼上海市台辦主任鍾曉敏、上海市台辦副主任王立新和台商代表實地考察青浦區情況。（圖／記者趙禕攝）

▲▼上海市台辦主任鍾曉敏、上海市台辦副主任王立新和台商代表實地考察青浦區情況。（圖／記者趙禕攝）

▲▼上海市台辦主任鍾曉敏、上海市台辦副主任王立新和台商代表實地考察青浦區情況。（圖／記者趙禕攝）

▲▼上海市台辦主任鍾曉敏、上海市台辦副主任王立新和台商代表實地考察青浦區情況。（圖／記者趙禕攝）

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