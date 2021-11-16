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遠百信義電梯故障關客半小時　業者：電梯未下滑

▲遠百信義A13。（圖／記者黃士原攝）

▲遠百信義A13發生電梯故障，引爆消費者怒火投訴。（圖／記者黃士原攝）

記者蔡惠如／綜合報導

遠百信義A13昨（11／16）中午發生民眾欲前往14樓用餐，因電梯故障受困30分鐘的事件，事後民眾投訴媒體表示電梯無預警下墜數層樓，且受困近半個小時才處理完，引發討論。對此業者澄清，電梯在10樓發生異常，隨即啟動安全機制停在同樓層，可能因煞停讓消費者有墜落的感受，在第一時間已啟動內部SOP通報處理，無論如何都對消費者感到抱歉。

據《東森新聞》報導，有6名民眾昨天中午12時30分搭乘電梯要到14樓用餐，發生電梯無預警下墜，降至11樓才停止，消費者隨即用對講機與百貨聯繫，表示業者僅回應會再跟廠商確認，無法回答作業時間要多久，最後受困近半小時才開門。

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對此遠百信義證實，在11／15中午12：29分確實發生電梯故障造成顧客受困，並解釋當日顧客是預計從1樓搭電梯前往14樓用餐，在10樓發生控制機板電壓異常，隨即電梯啟動安全機制，緊急煞停在10樓，可能因為緊急停止的緣故，造成其內部搭乘的民眾有墜落的感受，電梯並未從14樓掉到11樓，當下第一時間啟動內部SOP通報，同時確認顧客安全，處理後在30分鐘內恢復正常運作。

業者補充，針對館內購物空間安全設備與維護，以每周三天保養巡視、每月大保養一次的頻率進行，昨針對該事件，已進行電梯全面保養檢查，經檢修後已正常運作，造成顧客不愉快的購物體驗深感抱歉。

業界人士表示，百貨因出入消費者眾多，若客戶受困電梯，第一時間就是要確認客戶安全，在客戶利用電梯內求救通話時，需第一時間有人回應，不要讓客戶求助無門，並儘速解決受困情況，因電梯的故障情況不盡相同，需要等候專業人士判斷處理，持平分析，30分鐘的處理時間「不算太慢」，受困民眾若求助警消，其處理時間其實是差不多。

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