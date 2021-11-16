18歲女打BNT後死亡！接種1個多月出現腹痛就醫不治「有癌症病史」

▲指揮中心記者會，發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今日公布新增6起疫苗接種後死亡事件，當中有1名18歲女性接種BNT疫苗後死亡，指揮中心發言人莊人祥說明，該案有癌症病史，9月底接種疫苗，直到11月初發生上腹疼痛，就醫、手術仍未改善，15日病況不佳過世，已經通報不良事件，後續也會透過預防受害救濟予以協助。

根據指揮中心資料，15 日新增 2 例(1 女 1 男)AstraZeneca 疫苗接種後發生死亡之不良事件，年齡為 84 歲至 93 歲間，為接種疫苗後 58 日至 83 日間發生；同期間新增 1 例(1 男)Moderna 疫苗接種後發生死亡之不良事件，年齡為 78 歲，為接種疫苗後 24 日發生；同期間新增 1 例(1 男)高端疫苗接種後發生死亡之不良事件，年齡為 55 歲，為接種疫苗後 3 日發生；同期間新增 2 例(2 女)BNT 疫苗接種後發生死亡之不良事件，年齡為 18歲至 75 歲間，為接種疫苗後 2 日至 47 日間發生。

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當中18歲女性個案狀況，莊人祥表示，該案有癌症病史，9/29於診所接種BNT疫苗，當天曾經因為婦科問題赴急診，之後狀況還好，一直到11/9上腹痛未改善到急診就醫，11/12因為腹痛嘔吐狀況沒有改善，11/13進行手術，11/15病況不佳死亡。莊人祥說，該案通報不良事件、預防受害救濟予以協助。