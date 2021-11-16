台廠：陸廠利用補貼開發第三代半導體　是「不公平競爭」

▲大陸半導體公司士蘭微。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

陸媒《集微網》16日報導，台灣的半導體企業認為，中國大陸一直在利用政府補貼積極開發當地第三代半導體供應鏈，這是對第三代半導體開發構成挑戰的不公平競爭。

據《電子時報》報導，華潤微和士蘭微等大陸晶片公司都得到了當地政府的財政支持，而美國和日本IDM由於關鍵基板材料的優勢，已主導了碳化矽市場，與此相對的，台灣企業卻尚未在該市場中扮演關鍵角色。

▼大陸半導體公司華潤微。（圖／CFP）



不過，報導也提到，目前，台灣第三代半導體供應鏈公司包括基板和外延材料供應商，以及純代工企業。其中，環球晶已經與美國GTAT達成了SiC晶圓長期供應協議，並打算在收購德國Siltronic後繼續其GaN-on-SiC晶圓技術的開發。

此外，環球晶母公司中美晶也與美國GaN電源轉換產品供應商Transphorm達成了協議，雙方將在快速增長的GaN市場展開合作。

報導並指出，專注於功率器件代工的漢磊已將其產品升級至GaN和SiC外延片產品，主要應用於汽車和服務器供電系統。公司表示，對自己和其他台灣公司在第三代半導體市場中扮演的日益重要的角色仍持樂觀態度。