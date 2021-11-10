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平均24歲！　華中科大研究生奪「晶片之母」EDA國際算法競賽冠軍

▲▼晶片。（圖／路透社）

▲大陸官方民間正全力推動芯片（晶片）設計製造技術攻關。（圖／路透社）

記者魏有德／綜合報導

大陸華中科技大學計算機學院呂志鵬教授帶領的團隊4日拿下EDA（Electronic design automation，電子設計自動化）領域中，CAD Contest布局布線（Routing with Cell Movement Advanced）算法競賽的第一名。據了解，這支首次參賽的隊伍，平均年齡僅24歲，尤其是指導教授呂志鵬投入晶片領域未滿三年，對未來大陸晶片研究注入新的動力。

▲華中科大團隊奪下EDA國際算法競賽冠軍。（圖／翻攝人民日報）

▲華中科大團隊奪下EDA國際算法競賽冠軍。（圖／翻攝人民日報）

《每日經濟新聞》報導，EDA被譽為「芯片（晶片，下同）之母」，是我國「卡脖子」關鍵技術之一，難點主要在於算法，其核心問題在算法上通常具有極高的計算複雜度。從市場規模看，百億美金的EDA市場構築了整個電子產業的根基，支撐起兆元美金的電子產業，「誰掌握了EDA，誰就有了芯片領域的主導權。」

據了解，本屆本屆CAD Contest算法競賽共有來自12個國家及地區的137支隊伍參與，包括美國加州大學柏克萊分校、日本東京大學、台灣大學、香港中文大學及大陸華中科技大學等。本屆競賽的布局布線問題為EDA晶片後端，物理設計中最重要的環節，直接影響晶片的功耗、面積、延時等各項性能指標。

奪下冠軍的華中科大團隊成員相當年輕，包括蘇宙行博士、研究生羅燦輝、梁鏡湖和謝振軒。其中，謝振軒、梁鏡湖均生於1999年，羅燦輝生於1998年，年齡平均僅24歲。

呂志鵬表示，「要想把科研成果寫在祖國大地上，絕不能停留在學術研究的表面，一定要結合實際應用並落地，我們希望借助研究所數十年的積累與傳承，一方面賦能中國企業解決EDA卡脖子問題，另一方面為國家培養更多掌握核心技術的人才。」

呂志鵬強調，「芯片設計非常複雜，鏈條很長，形成了一整個生態，需要上下游配和，其中，EDA是很關鍵的一環，但它也需要和其他環節深度配合，不是一天兩天能搞定的事情，它是一個很難的事情，是一場持久戰。」

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