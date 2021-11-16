宣傳車佔快車道挨罰1000　罷捷發言人抗罰提告吞敗

▲罷捷發言人徐尚賢在宣傳車撒冥紙，被員警逮捕 。（圖／ETtoday新聞雲資料照）



記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市罷免黃捷活動發言人徐尚賢今年6月間發起去綠營立委服務處索討疫苗活動，因宣傳車佔據快車道，被警方違反社會秩序維護法裁罰1000元，但徐不服，向高雄地院提起抗告，再度被法官駁回。

今年6月26日徐尚賢透過網路號召民眾，駕車前往立法委員趙天麟服務處，以「反對政府阻擋疫苗」之訴求，要向立法委員服務處陳情，可是沒有經合法申請，他們在高雄市文化中心前集結汽車20輛、機車20輛，隨即繞行五福一路後前往立法委員趙天麟服務處陳情抗議。

但就在抵達立法委員趙天麟服務處後，鳴按高音喇叭，經警方勸離後，繞行至三多路、永定街、苓雅路在右轉民權一路，過了十分鐘再次行駛至民權、興中路口，佔據民權一路快車道陳情，鳴按高音喇叭。

轄區苓雅分局員警認為徐尚賢等人用汽車佔據快車道後，要求他離開，但他拒絕駛離，不但停車在快車道阻擋其他車輛行進，10餘部車輛停於快車道上長按高音喇叭，隨後徐尚賢下車離開駕駛座爬上車頂向服務處丟擲水球及車道上灑冥紙，嚴重妨礙車輛通行，影響公眾往來安全，當場將徐依刑法妨害公眾往來罪及社會秩序維護法帶回調查偵辦，裁罰1000元。

徐尚賢不服裁罰，向法院提出抗告，高雄地院簡易庭審理後，認為徐已有故意滋擾場所，藉特定事端擴大發揮，苓雅分局的裁罰尚無不合，駁回徐的抗告。