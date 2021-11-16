快訊／陪侍業今起開放、第十五輪開放混打？　指揮中心下午說明

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（11/16）日為因應COVID-19疫情，14:00記者會由莊人祥發言人說明疫情及防疫作為等事宜。二級警戒延長到11/29，但今起有陪侍服務的合法休閒娛樂場所，只要符合4條見就可開放，下午指揮中心有望再度說明。此外，隨著莫德納、BNT接連到貨，第十五論疫苗是否會開放混打？下午也有望一併揭曉。

中央流行疫情指揮中心宣布二級警戒延長至11/29，11/16起有陪侍服務的合法休閒娛樂場所符合4項措施得以開放，包括從業人員均至少完成接種1劑疫苗滿14天，且須提出申請並經地方政府核准，復業後未接種兩劑疫苗者滿14天從業人員，每週也需做一次抗原快篩或PCR篩檢。

上週莫德納、BNT各有約百萬劑陸續到貨，目前已進入封緘檢驗階段，由於不少民眾第一劑是打AZ，指揮官陳時中已承諾將在本月開放混打，發言人莊人祥昨日在記者會上也重申，「11月開放混打不會跳票。」

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由於第14輪施打期程至11/24，若要趕在本月混打，勢必會於第15輪。而被問及第15輪安排規劃，莊人祥日前回應，目前規劃限制於AZ打第一劑者，11月份有可能開放混打，可以打莫德納或者BNT。至於混打是否必須在疫苗平台上進行，或者可以自行預約，莊人祥說，目前還是規劃在平台進行，如果系統規劃完成就會開放意願登記。