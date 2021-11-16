工程師到四、五十歲就「退休爽養老？」過來人揭暗黑內幕：很痛苦

▲有網友發現，身邊的工程師大多都是都是二、三十多歲。（示意圖／資料照）

網搜小組／閔文昱報導

工程師給人的形象就是高薪職業，不過真實的待遇和發展卻很少有人了解。一名網友就在網路上表示，他發現身邊的工程師幾乎都是二、三十多歲，很少看到四、五十幾歲的工程師，令他相當好奇「那些四五十幾歲的工程師都去哪了？」文章曝光後，有過來人就揭露了科技業的暗黑內幕，引發熱議。

一名網友在PTT工作板以「那些四五十幾歲的工程師都去哪了？」為題表示，由於身邊看到的工程師幾乎都是二、三十多歲，因此懷疑四五十幾歲的工程師「是去了更養老的部門或公司嗎？」不然經理的名額有限，不可能全升上去，詢問「大家怎麼看呢？」

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▲原PO好奇，四五十幾歲的工程師都去哪了？（圖／取自免費圖庫Pexels）

文章曝光後，許多網友紛紛留言，「四五十歲的工程師，年輕時還未分紅費用化，早就賺飽退休了」、「你現在看到的應該是賺飽在養老的，未來會越來越多」、「我有個前同事快60吧，股票加不動產好像5.6億，主管說他本來退休到處爬山後來太無聊又回公司，真羨慕」、「房子漲假的嗎？都在炒房，賺更多」、「炒房炒股，退休了」。

其中，也有過來人分享，「我53歲勉強卡著主管職但還是得做工程師的事，天天擔心朝不保夕，其實過得很痛苦。股票分紅有拿到，但熬到公司倒掉成壁紙，也有拿到股價120拗二年剩20的，所以說股票分紅爽退休也要看機運，不是每個人都那麽爽。」還有一名40多歲的工程師透露，一般年薪百萬多的工程師一輩子也不過賺3,4千萬，「哪來的本錢提早退休？」

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