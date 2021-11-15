中壢水資源回收中心動土　加速南桃園污水建設

▲中壢水資源回收中心動土。（圖／水務局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「中壢水資源回收中心」15日舉行開工動土，市長鄭文燦表示，中壢地區污水下水道系統BOT計畫未來竣工後，總接管戶數約20萬戶、服務超過60萬人，集污範圍涵括青埔高鐵桃園站特定區、中壢及內壢交流道附近特定計畫區、中壢平鎮都市計畫區、中壢龍崗地區都市計畫、平鎮山仔頂都市計畫區等5個系統，提升中壢、平鎮區家庭接管率。

▲泉鼎水務說明中壢水資源回收中心工程計劃。（圖／記者楊淑媛攝）

鄭市長提及，中壢污水下水道BOT計畫歷經超過10年地上權的司法泥沼，因得標廠商未具能力履約，形成先招標、後找金主，原地踏步無法實際動工的情況。自其上任後匡正錯誤、重新出發，2016年重新招商後，採取提前施作管網、再蓋水資中心直接銜接的策略，希望加速南桃園地區污水建設；而後也迅速取得中壢、埔頂2座水資中心的土地，其中埔頂水資中心與水利署協調換地，目前正在興建，預計明年竣工。

▲中壢水資源回收中心3D模擬圖。（圖／水務局提供）

BOT計畫內的中壢水資源回收中心第一期建設，預計花費2年興建，完工後每日可以處理污水量3萬9,200噸、四期完成可達15萬6,800 噸，也將打造成環教場所、採綠建築與地下設計，僅地面保留部分設施，讓市民、學生能來此處參訪，並配合新街溪河岸整治，形成親水綠帶，成為環教亮點。目前下水道管線正由中壢區新生路三段往中壢市區方向推進，施工期間市府將透過完善交維措施，降低市民不便。

▲中壢水資源回收中心3D模擬圖。（圖／水務局提供）

負責「中壢水資源回收中心」工程的泉鼎水務公司董事長李定國表示，污水下水道是重要公共基礎建設，代表一座城市的進步。本案工程為近期國內最大的投資公共建設，期程達35年，而泉鼎水務由國內最大統包工程承攬商，也是國內第一、全球百大工程公司的中鼎工程股份有限公司，與專精水務處理的指標性企業欣達環工股份有限公司共同合資成立，必能如期如質完成。