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台鐵平鎮臨時站工程開工　平鎮人搭火車通勤更方便

▲臺鐵平鎮臨時站工程開工

▲臺鐵平鎮臨時站工程開工。（圖／捷工局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市平鎮區和中壢區相互緊鄰，過去並沒有台鐵車站，當地居民必須至中壢火車站通勤，市府為提供平鎮地區民眾搭乘火車需求，極積爭取「增設臺鐵平鎮臨時站建設計畫」獲行政院核定，15日舉辦「臺鐵平鎮臨時站工程開工動土祈福典禮」，由交通部長王國材及桃園市長鄭文燦共同出席見證，預計2030年7月通車。▲臺鐵平鎮臨時站工程開工

▲▼臺鐵平鎮臨時站工程開工。（圖／捷工局提供）▲臺鐵平鎮臨時站工程開工

鄭文燦表示，雖然在「桃園鐵路地下化計畫」中已增設平鎮通勤車站，預計2030年7月通車，然因為地方民眾引頸期盼，市府考量距離鐵路地下化車站啟用尚久，若能先設站，可以提供平鎮民眾通勤需求，且分流鐵路地下化施工期間，中壢車站尖峰運輸壓力，所以市府全力向中央爭取，在不影響鐵路地下化期程，以及不新增用地拆遷的前提下，先行設立平鎮臨時車站。▲臺鐵平鎮臨時站工程開工

▲▼臺鐵平鎮臨時站工程開工。（圖／捷工局提供）
▲臺鐵平鎮臨時站工程開工

「增設臺鐵平鎮臨時站建設計畫」於2020年8月3日獲行政院核定，建設經費約5億元全部由中央支應。交通部鐵道局說明，平鎮臨時站位於新富一街，是利用鐵路地下化臨時軌直線段來設置車站及2座岸壁式臨時月台，一樓為旅客售票區及機房設備區，二樓為旅客進出北上月台動線，設有電梯及無障礙坡道等友善旅客設施，車站外也設有入口廣場及臨停車格，方便旅客轉乘接送。未來將採簡易站模式，停靠通勤列車(如新型EMU900列車)為主，便利民眾搭乘。▲臺鐵平鎮臨時站工程開工

捷運工程局陳文德局長表示，平鎮臨時站工程同時也代辦桃園鐵路地下化的部分工項，未來將優先施做鐵路地下化的臨時軌及連續壁，然後，才在臨時軌上施作平鎮臨時站工程，所以平鎮臨時站的動工，也代表桃園鐵路地下化平鎮站的工程啟動。此工程預計於2026年5月完工切換啟用，可較鐵路地下化平鎮站提早約50個月(約4年)提供大眾運輸服務，並培養旅客搭乘習慣。市府將持續協助交通部鐵道局，期盼平鎮臨時站如期如質完工通車。

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