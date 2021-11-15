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誠品公布2021年10大熱門書榜單！財富、心靈成為台灣人最嚮往

▲▼2021誠品書店年度TOP 10暢銷榜。（圖／誠品提供）

▲誠品書店公布2021年度TOP 10暢銷榜。（圖／誠品提供，下同）

記者林育綾／綜合報導

誠品書店今（15）日公布2021年度TOP 10暢銷榜，發現「投資自我」提昇理財能力、心靈富足，成為全台讀者普遍的想望，其中摩根豪瑟《致富心態》帶著零經驗的新手學習理財，成為暢銷榜第1名；另Podcast人氣節目股癌製作人謝孟恭的《灰階思考》，以淺顯易懂的觀念提醒讀者理財應有多元開放的心態，也高居TOP2。

▲▼2021誠品書店年度TOP 10暢銷榜。（圖／誠品提供）

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▲《致富心態》帶著零經驗的新手學習理財，成為暢銷榜第1名。

誠品書店公開2021年度TOP 10書籍暢銷榜，除了《致富心態》、《灰階思考》高居第1、2名外，「一件襯衫」創辦人黃山料《好好生活，慢慢相遇》教讀者如何面對、理解並善待真實的自我，才有力氣追求想望的目標，也拿下TOP3。顯見2021年「財富自足」與「心靈富足」顯然是大家追求的共同目標。

▲▼2021誠品書店年度TOP 10暢銷榜。（圖／誠品提供）

▲《灰階思考》拿下排行榜第2名。

▲▼2021誠品書店年度TOP 10暢銷榜。（圖／誠品提供）

▲「一件襯衫」創辦人黃山料《好好生活，慢慢相遇》拿下TOP3。

「文字閨蜜」角子《一個人， 你也要活得晴空萬里》以細膩、溫暖的文字開導人生煩惱，讓一個人獨處時不再只是悲傷，而是沈澱的美好契機，獲TOP4佳績。而村上春樹《第一人稱單數》，以8個題材視角各異的精采短篇，結合了日本短詩、散文、音樂與小說，回顧人生的愛與死，拿下TOP5。

▲▼2021誠品書店年度TOP 10暢銷榜。（圖／誠品提供）

▲角子《一個人， 你也要活得晴空萬里》獲TOP4佳績。

▲▼2021誠品書店年度TOP 10暢銷榜。（圖／誠品提供）

▲村上春樹《第一人稱單數》拿下第5名。

另一方面，後疫情時代也迎來「新常態生活」，宅家追劇成為放鬆、打發時間首選，影音平台Netflix的成功也受矚目，獲誠品書店2021年度暢銷榜TOP6的《零規則》由Netflix創辦人里德海斯汀現身說法，首次揭露經營準則，分享如何突破規矩限制、掌握新運作法則，顛覆讀者對工作的全新想像。

▲▼2021誠品書店年度TOP 10暢銷榜。（圖／誠品提供）

▲《零規則》由Netflix創辦人里德海斯汀現身說法，首次揭露經營準則，獲得TOP6。

而擁逾11萬粉絲的YouTuber艾爾文《在不完美的生活裡，找到完整的自己》分享面對困境的許多故事，讓人生的各種可能都值得期待，獲第7名。

▲▼2021誠品書店年度TOP 10暢銷榜。（圖／誠品提供）

▲艾爾文《在不完美的生活裡，找到完整的自己》獲第7名。

電影熱潮席捲全球、被譽為「科幻小說聖經」的《沙丘六部曲》，內容融合科學事實、環境保護主義等，跳脫科幻小說常見故事劇情，曾獲雨果獎、星雲獎，這次也登上誠品書店暢銷榜TOP8。

▲▼2021誠品書店年度TOP 10暢銷榜。（圖／誠品提供）

▲被譽為「科幻小說聖經」的《沙丘六部曲》登上誠品書店暢銷榜TOP8。

暢銷作家Middle短篇小說集《就算從未忘記》透過20個埋藏心底的故事，懷念那些曾經的情感，溫暖語錄療癒心靈，名列榜單第9名；其實真正的競爭對手是自己，知名思想家賽門西奈克《無限賽局》翻轉傳統競爭思維，將有限、無限賽局的概念運用在個人與團隊，也擠進榜單獲TOP10。

▲▼2021誠品書店年度TOP 10暢銷榜。（圖／誠品提供）

▲《就算從未忘記》名列榜單第9名。

▲▼2021誠品書店年度TOP 10暢銷榜。（圖／誠品提供）

▲知名思想家賽門西奈克《無限賽局》擠進榜單獲TOP10。

另外，即日起於誠品書店使用藝FUN券單筆消費滿600元，更贈100元實體、線上抵用券及77折購書電子券。「誠品人APP」即日起也全面版本更新，讓會員能有更便捷的全通路體驗，以全新雙主頁切換設計優化介面，並新增購物功能，3步驟即能快速選購「誠品線上」百萬種書籍商品，還能使用「掃碼購」實體掃描書籍條碼，立即預訂或購買，12/31前立即更新體驗，最高還有機會可獲300元購物金。

▲2021誠品書店年度TOP 10暢銷榜，統計期間：2020/11/01-2021/10/31。（資料／誠品提供）

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