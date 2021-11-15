擅闖海湖莊園「想和川普當朋友」　中國女商人已遭遣返

▲海湖莊園。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

中國籍女子張玉婧2019年擅闖美國前總統川普佛州別墅海湖莊園（Mar-a-Lago），遭判刑8個月。聯邦移民機構證實，張玉婧在服滿刑期之後，因遇上新冠疫情延誤原定的遣返時程，又多待了2年，這周末才離開美國。

綜合衛報、商業內幕等外媒報導，事發於2019年3月，當年33歲的張玉婧攜帶裝有惡意軟體的設備進入海湖莊園，隨後因說詞反覆被逮捕，且在她住的飯店找到一台可探偵測隱藏攝影機的設備、9個USB、5張SIM卡以及大約8000美元的現金。

▲中國商人張玉婧宣稱，她闖入海湖莊園是想要見時任總統川普及第一家庭成員。（圖／布勞沃德郡治安官辦公室檔案照）

張玉婧宣稱，她這麼做是想要見時任總統川普及第一家庭成員。但法官在2019年4月一場庭審上問及「是否真的以為可以見到川普一家」，她突然放聲大笑，稱其實也希望見到其他人。她的行事動機仍有待釐清，但法官認定，她前往海湖莊園顯然不是只有拍照。

張玉婧最終被判刑8個月，並於2019年12月刑期服滿後，被移交給美國移民官，等待遣返。然而移民機構表示，受到新冠疫情影響，她的遣返時程被延誤，導致她留在佛州沼澤郡拘留中心的時間是她刑期的3倍之多。

文中提到，張玉婧曾於2020年12月提交請願書，希望加快遣返程序，但並未成功。

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