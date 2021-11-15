快訊／武界壩異常洩洪釀4死！台電員工認了疏失　下場曝光

▲南投武界壩異常放水釀4死，台電員工遭判刑。（圖／民眾提供）

記者高堂堯、陳羿妏／南投報導

南投縣仁愛鄉武界壩6號閘門2020年9月13日凌晨因兩度異常開啟，無預警洩洪近20萬噸水量釀4死慘劇。檢方調查後，認定事故原因係「閘門開啟指令信號線」絕緣劣化，而當時在控制室值班的蘇姓職員，自4時12分閘門異常開啟後近16分鐘、2階段內都未及時應變，最後才手動關閉閘門，還在日誌上填載不實水位等資料，被依法起訴。南投地院日前審結，依過失致死罪，判蘇男1年8月；另依業務登載不實罪，判蘇男拘役20日，得易科罰金2萬，緩刑5年，可上訴。

回顧整起事件，2020年9月12日中午，賴姓男子帶著陳姓女友和兩人所生7歲幼子，與盧姓男友人、胡姓妻子和女兒，兩家6口相約分別開兩台車，到南投仁愛鄉法治村武界橋下的濁水溪河床遊憩，位於武界壩下游約5.5公里處；當晚11時許，盧男和其女、賴男和其子分別於兩頂帳篷中過夜，盧妻胡女則留於車上。怎料，9月13日凌晨武界壩卻突然異常洩洪，其中4人不幸被沖走，僅賴男、胡女幸運生還。

南投地檢署調查，蘇男（63歲）為台電大觀發電廠土木組閘門課員工，去年9月12日晚間11時至隔天上午8時擔任武界壩控制室值班人員，值班台所設「取水口水位顯示器、排洪弧形閘門開啟運轉顯示燈、閘門開度計、低水位警報蜂鳴器」等設施，當下都正常運作；13日凌晨4時12分18秒（第1階段），當閘門異常開啟、洩水時，取水口水位顯示器數值持續下降，閘門開啟運轉顯示燈也亮起紅燈，但蘇男卻未及時察覺，沒有手動關閉閘門、發出警報疏散下游民眾。

檢方表示，至4時26分（第2階段）當水位低於8.31公尺時，更觸發蜂鳴警報器，但蘇男仍未及時手動關閉閘門、提出示警，直到楊姓民眾4時27分許撥打電話到控制室：「你們台電的水OVER了！」蘇男才在4時28分6秒手動關閉閘門、4時43分36秒完全關閉，但這時早已洩洪19萬3440立方公尺，導致溪水暴漲，盧、賴2家因閃避不及遭大水沖走，共造成盧男等4人死亡。

▲南投仁愛鄉武界壩下游2家庭露營遭沖走，露營地帳棚畫面。（資料照／記者鄧木卿攝）

此外，檢方查閱控制室內日誌後還發現，蘇男竟將當天凌晨4時至上午8時的堰堤水位，都登記為平時未洩洪的8.94公尺，並在記事欄填載「6號排洪門故障，自動開啟，時間約3時30分，發現時間3時55分，水位降至8.70公尺，4時40分排洪門全開」等資料，明顯與現場物證人證和客觀事實不符。全案偵結後，蘇男被依過失致死、業務登載不實罪嫌起訴。

南投地院審理期間，考量蘇男坦承犯行，目前已與被害者家屬達成調解、賠償完畢，且被害者家屬同意不追究蘇男的刑事責任等情況，審酌後依過失致死罪，判蘇男1年8月；另依業務登載不實罪，判蘇男拘役20日，得易科罰金2萬，緩刑5年，全案仍可上訴。