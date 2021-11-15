電動巴士搭載「中國電芯」曾釀火燒車　立委曝750輛已上路

▲立委踢爆國內電動巴士搭載中國製造的電芯。（圖／陳歐珀辦公室提供）

記者許維寧／台北報導

行政院訂定「2030年公路客運全面電動化」政策目標，聯合跨部會鼓勵業者改用電動大客車。立法院今（11/15）舉行交通委員會，民進黨籍立委陳歐珀指出，交通部要求電動大客車示範計畫業者鋰電池國產化只限於「鋰電池組」（pack），但卻不包含鋰電池芯（cell），電池芯才是安全系統的根本，若台灣要推動電動車產業，鋰電池芯卻掌握在中國手中，質疑莫非是要讓利給中國。

行政院盼於2030年全面推動電動巴士，但今年3月間一家客運維修廠起火燃燒，起火原因疑為充電中的電動巴士，其電芯遭立委指為中國製造。事後業者和交通部出面喊冤，但立法委員陳歐珀今天再指出，於該事件損毀的四輛巴士中，便使用中國深圳醒獅動力的磷酸鋰鐵電池。

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陳歐珀指出，目前載著中國電芯的電動巴士已有750輛，均獲得經濟部補助且正在路上營運，未來四年政府將持續補助全電動巴士，但預算編列和審議流程都沒有風險管理思維。

陳歐珀再談到，根據交通部電動大客車示範計畫車輛資格審查要點，離電池國產化的要求只限於鋰電池組（pack），但不包括鋰電池芯（cell），但鋰電池芯安全性才是系統根本，如果國內要發展電動車產業卻無法掌握鋰電池芯，甚至掌握在中國手中，簡直是完全錯誤的推動方向。

陳歐珀說，一台電動巴士的鋰電池成本高達總成本40%，且鋰電池產業已經是全球先進國家的產業戰略，質疑莫非台灣是要讓利給中國，不利於國內產業發展。要求運安會儘速聯繫行政院科會辦研商跨部會策略。