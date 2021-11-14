疫苗覆蓋率達95%才安全？莊人祥坦言「台灣不可能」　揭關鍵原因

記者嚴云岑／台北報導

歐洲疫情再起，感染人數持續上升，倫敦流行病學專家認為疫苗覆蓋率要達到95%以上才安全。被問及台灣兩劑疫苗覆蓋率是否有可能達到95%？指揮中心發言人莊人祥回應，台灣12歲以下人口佔1成，因為無疫苗可打，應該無法達成，但可用非藥物介入措施，如戴口罩、保持社交距離，都可以降低建議的9成以上疫苗覆蓋需求。

中央流行疫情指揮中心今（14）日公布新增8例境外移入個案，均來自東南亞，其中4人為突破性感染，有3人打過2劑科興、1人打過2劑BNT。另有一名自越南入境的10多歲女性亦接種過疫苗，Ct值為今日最低27.3，但不屬突破性感染。

今日指揮中心未公最新疫苗覆蓋率與不良事件統計，但截至昨日第一劑覆蓋率已達76.6%、第二劑覆蓋率已達41.3%。由於歐洲疫情再起，德國更進入第四波大流行，有醫師引述國外研究，認為疫苗需打到9成5才能產生群體免疫力，更質問，「台灣，可能嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

被問及台灣是否能如歐洲一樣，達到95%疫苗覆蓋率？莊人祥回應，目前新冠疫苗尚無法供兒童接種，台灣受限於人口結構，12歲以下族群佔了人口一成左右，要達到如此高覆蓋率有困難，但可以用非藥物介入措施，間接提升疫苗覆蓋率。指揮中心也會持續監測Delta病毒，並依照各國過年後疫情，決定是否延續邊境管制措施。