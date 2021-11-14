公投四個不同意布條遭破壞　民進黨怒了：蒐證報警處理

▲民進黨宣傳公投的布條遭破壞。（圖／民進黨提供）

記者呂晏慈／台北報導

距離1218公投倒數34天，卻發生民進黨政治人物用來宣傳公投「四個不同意」布條遭到破壞的狀況，民進黨秘書長林錫耀14日在全代會前受訪說，對於這樣惡意的行為，民進黨不會姑息；民進黨發言人簡舒培則表示，對於這樣的行徑，民進黨表示譴責外，這樣的行為並無助於民主的討論與發展，將會蒐證後報警處理。

林錫耀今天上午受訪說，民進黨製作的宣傳品、圖卡經常被破壞、變造，在這個資訊大爆炸時代，許多錯假訊息也好、惡意變造甚至破壞的資訊，大家應該都司空見慣，也不要被這些所影響。

林錫耀強調，對於這樣惡意的行為，民進黨不會姑息，除了會譴責之外，相關當事人也會提出舉發，希望相關單位依法制止這樣不好的行為。

簡舒培表示，針對國民黨發動1218公投，民進黨負責任向社會進行政策溝通，除了到各縣市舉辦說明會之外，也透過帆布、看板，等各種方式進行溝通。但昨晚卻有黨內政治人物的帆布遭到破壞的狀況，令人遺憾。

此外，近期也有一些有心人士在網路上變造民進黨製作的圖卡，更偽造成含有蔡英文logo的圖片，企圖混淆視聽，假冒民進黨官方立場，「難道公投意見不通，就能這樣破壞、假造別人的宣傳嗎？」相關行為不但傷害民主，且已明顯違反相關法令，民進黨絕對不會姑息，除了將會報警處理，也呼籲有心人士勿以身試法。

民進黨重申，請大家投下「四個不同意票」，若有看到相關假造文宣，也歡迎向民進黨舉發。