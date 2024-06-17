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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德今會工商協進會　未回應調整非核家園政策時間表

▲▼總統賴清德接見「社團法人中華民國工商協進會第26屆理監事」。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德今天接見社團法人中華民國工商協進會第26屆理監事。（圖／總統府提供）

記者呂晏慈／台北報導

總統賴清德即將就職滿月，工商協進會由理事長吳東亮率理監事一行30餘人，今（17日）上午前往總統府晉見賴清德，會中提出強化與印度經貿關係、參考日本做法調整非核家園政策、研議開放服務業外勞等建議。但對吳東亮提議，以科學角度重新檢視非核家園時間表，賴清德在會中並未正面回應。

工商協進會今天呈遞一份包含促進金融發展等30餘項建言書，內容包括「AI創新與產業升級轉型」、「淨零轉型」、「促進金融發展」及「供應鏈重組」等意見。

賴清德會中談及政府推動產業發展的3大方向，包括：第一個方向是「前瞻未來、智慧永續」，面對氣候危機，必須堅定落實2050淨零轉型的目標；面對全球智慧化的挑戰，則必須積極發展人工智慧、促成人工智慧產業化，邀請國際級的企業來台投資，推動台灣成為「人工智慧之島」；同時也要加速各行各業在人工智慧的創新應用，讓台灣產業持續進步、轉型與升級。

賴清德接著說，第二個方向是「競逐太空，探索海洋」，台灣要有決心成為無人機民主供應鏈的亞洲中心，也要競逐下一個世代通訊的中低軌道衛星；也要探索海洋，因為台灣是海洋國家，應該善用海洋資源，豐富人民的海洋生活，並且投入海洋科技研究，推動海洋產業發展，讓台灣產業發展的面向更廣，讓國力更加提升。

賴清德說，第三個方向是「布局全球，行銷全世界」，政府有責任持續改善台灣投資環境，包括業界關心的水電、土地、人力、人才及法令鬆綁等問題，並提出政策吸引企業加碼投資。政府這幾年為了達到布局全球，已成功和越南、菲律賓、印度等國簽訂投資保障協定，也將持續和友好國家進行合作，期盼未來與大家共同努力，落實「境外關內」、「境內關外」的理念，讓企業布局全球更有力量。

賴清德接著說，為了協助台灣產品行銷全世界，政府也極積投入區域經濟。前總統蔡英文任內已提出「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）申請案，並與美國完成第一階段「台美21世紀貿易倡議」簽署，也和加拿大、澳洲等國簽署相關合作備忘錄。日前，他出席「2024歐洲日晚宴」時也請歐洲商會協助，期盼台灣能盡速與歐盟簽訂投資相關協定，確立台歐經貿更進一步發展。

賴清德提到，年輕人懷抱理想投入社會，但也面臨現實生活壓力，尤其台灣經濟成長率一直都高於消費者物價指數（CPI），但實質薪資增長卻不明顯，期盼企業界在獲利之餘，也能考量對員工加薪。

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