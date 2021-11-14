遇恐怖車禍記憶剩6小時！男和女友分手忘記兒子　回憶只能靠日記

▲這場車禍讓丹尼爾與當時的女友分手。（示意圖／取自免費圖庫pexels，圖中人物並非新聞當事人，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

丹尼爾2015年發生車禍，大腦傷勢嚴重，然而這讓他的生活有了極大轉變，因為他的記憶只剩下6小時。他從此與朋友們疏遠，因為他已經失去與這些人之間曾有過的記憶，也與當時的女友分手，甚至在組成家庭後，記不得當初兒子的出生，儘管孩子在他眼前一天天長大，他也無法體會感受。

LADbible報導，丹尼爾2015年駕車開上高速公路時遇到堵車，但後方一輛7人座車子以時速至少128公里的速度猛力撞上他的車。他事後被空運緊急送至醫院，腦部有嚴重外傷，被列第三級創傷性腦損傷（TBI）。

儘管丹尼爾在車禍後接受長達數月治療，但他的記憶卻只剩下6小時。文中形容，丹尼爾若不試著把去過的地方、見過的人記下來，他隔天就會忘記所有的一切，而這次的事故讓他與當時的女友分手，也與多名朋友疏遠，因為他已經失去他與這些人之間的記憶。

丹尼爾透露，為了記住所有需要做及已經做過的事情，他寫了很多清單，並把生活中做過的每件事情都寫在日記裡頭，這樣隔天才能回顧昨日的自己做過什麼事情。

在車禍發生後，他愛上女子卡塔琳娜（Katharina），也在幾年前與她有了兒子里維（Levi）。但這甜蜜的一切也為他帶來新挑戰，因為他不記得孩子的出生、無法體會感受孩子的成長，這讓他感到害怕，精神心理壓力極大。

目前丹尼爾與卡塔琳娜已經分開並分居，但仍保持密切聯繫。卡塔琳娜坦言，這一切讓她明白記憶對生活、感情、人際關係的重要性，「現在我更加珍惜我所擁有的記憶。」

不過，丹尼爾即便記憶能力有限，現在的他已經能繼續過生活，在學校、企業、多個組織之間奔走，奉獻許多時間來幫助其他有類似狀況的人。而他的故事如今也拍成紀錄片。