NBA中鋒發文感謝「台灣總統」蔡英文　坎特迫不及待訪台吃美食

▲塞爾提克坎特(Enes Kanter)。（圖／達志影像／美聯社）



記者陶本和／台北報導

NBA波士頓塞爾提克隊中鋒坎特(Enes Kanter)日前上傳中華民國印有國旗的球鞋，大讚台灣民主自由，稱「台灣不會是中國一部分」；而總統蔡英文也特別拍攝影片回應感謝。對此，坎特再度發文回應蔡英文，除了表示深感光榮，也期待造訪台灣，品嚐台灣美食。

坎特是土耳其裔，早年因反對土耳其總統埃爾多安而被土耳其政府通緝並吊銷護照、被迫與家人分離，後來又聲援各項人權運動，更公開指責中共中央總書記習近平是「殘暴的獨裁者」，一度讓在中國負責NBA球賽轉播的騰訊中止比賽直播，被網友稱NBA人權鬥士。

▼塞爾提克中鋒坎特發文感謝「台灣總統」蔡英文。（圖／坎特推特）



坎特11日在推特上寫道，「台灣永遠不會向邪惡的中國共產黨投降，台灣是一個民主、自由的國家，我和台灣站在一起，台灣的未來應該由台灣人決定，台灣不會是中國的一部分，永遠也不會是！」

坎特還上傳了印有中華民國國旗的球鞋，上面寫著「跟台灣站在一起」、「台灣屬於台灣人民」的字樣，球鞋內側也印上「獨立」的中文字。

對此，蔡英文表示，今天要一起給NBA球員Enes Kanter一個respect，被台灣球迷暱稱為「阿坎」的Kanter，在Twitter上，貼出了畫著台灣的球鞋，強調Stand With Taiwan，「謝謝阿坎跟台灣站在一起、跟自由民主的價值站在一起，我們也會為你在球場上的表現加油！」

接著，坎特13日再次透過推特發文表示，感謝「台灣總統」蔡英文親切話語，他迫不及待想要造訪台灣，學習台灣文化，品嚐台灣的美食，並見到勇敢的台灣人民，「當我們團結在一起，我們就會更強大」。

▼NBA塞爾提克中鋒坎特秀國旗球鞋力挺台灣。（圖／翻攝Enes Kanter推特）

