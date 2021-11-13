王美惠邀教育部會勘嘉市高中職　爭取中央補助升級軟硬體

▲▼立委王美惠邀教育部會勘爭取中央補助 ，幫助嘉市高中職軟硬體升級 。（圖／立委王美惠辦公室提供）

記者翁伊森／嘉義報導



王美惠委員12日邀集教育部，至嘉義高級中學、嘉義高級家事職業學校及嘉義女子高級中學等校會勘。爭取嘉義高中職多項軟硬體建設改善，會議中學校提出的各項計劃，教育部表示盡力支持。王美惠感謝教育部、國教署、體育署對嘉義市高中職的協助，高中職是學生求學進入成年人重要階段，這段期間的教育環境尤其重要，教學環境和學習成果甚至成長方向都有密切關係。

首站嘉義高中為能搭配防疫智慧校園的雲端教學成果，爭取直播廣播系統、老舊廁所修繕和電力設備維護等設施改善需求，國教署皆允諾補助改善。而學校現有圍牆為鐵絲網，容易破損生鏽外觀不佳，希望能融入嘉義人文藝術，重新設計改建；而網球場和籃球場破損處也待整修。教育部表示嘉義高中位於嘉義市中心，為提升城市美感及校安功能，待嘉中完成規劃，將全力支持，希望學校能在年底趕工將計畫完成，讓市容重整並美化校區。

嘉義高級家事職業學校是嘉義市專辦家事類科的技術型高中，提出科技教育互動教學設備提升、幼保科及餐飲科的空間及設備修繕、人體美學館工程，與風雨球場PU設備等計劃需求，王美惠委員表示幼保科實習幼兒園年久失修，多處漏水，為幼兒身體健康因素，希望在需求正式提報後，教育部都能支持。

今日會勘第三所學校嘉義女中，具有一處60年歷史之舊禮堂，現為羽球場，因建物年久易有漏水問題，曾經階段性修補並無改善，常因漏水至室內，造成學生運動滑倒受傷，為維護學生上課及運動安全急需修繕，國教署允諾此經費將全力協助。而嘉女現有的紅土跑道，也在會議中與體育署研商是否改為PU跑道，對於學校相關計畫，王美惠委員待學校規劃完成後，在中央繼續幫忙爭取。

現代教育理念和方式不斷更新，教學設備和學校環境也必須要能夠跟上。希望透過中央經費的補助，能夠讓嘉義市內高中職的軟硬體設備都能持續進步，讓校園美觀又安全，創造學生學得開心、老師教得安心、家長也都能放心的優質學園。