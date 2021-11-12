紅了200年！台中歌劇院《塞維亞理髮師》聖誕呈獻「入門版歌劇」

▲臺中國家歌劇院今年聖誕節，將推出義大利作曲家羅西尼最受歡迎的經典喜歌劇《塞維亞理髮師》。演出團隊與歌劇院藝術總監邱瑗合影。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

臺中國家歌劇院今年聖誕節，將推出義大利作曲家羅西尼最受歡迎的經典喜歌劇《塞維亞理髮師》，當年他以13天創作一氣呵成，首演至今一路紅了200年。如今歌劇院重製，服裝、佈景、道具從丹麥直送臺灣，原汁原味呈現導演馬丁‧林博（Martin Lyngbo）的黑白默片風格奇想，逗趣的肢體節奏感搭配優美旋律，完美結合風格迥異的默劇和歌劇，12月22日至26日於大劇院演出3場。

《塞維亞理髮師》是義大利作曲家羅西尼的顛峰之作，輕鬆愉快的追愛劇情，「笑」果十足，至今仍是世界歌劇院經常演出的劇目之一。此次製作由丹麥皇家劇院授權臺中國家歌劇院重製，丹麥新銳導演馬丁‧林博，以一景到底的輕快節奏，藉配角們默劇誇張肢體動作，延伸豐富的支線故事。

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林博說，希望能創作「入門款的歌劇」，讓不曾觀賞過歌劇的人，也能產生共鳴。創作過程中，馬丁‧林博和設計團隊發現，整齣劇愈來愈像美國喜劇演員巴斯特‧基頓（Buster Keaton）的默片電影，因此一致決定將故事背景設在1910年代，以黑白色調設計整體視覺。」

《塞維亞理髮師》故事改編自18世紀法國作家博馬舍（Pierre Beaumarchais）的原著劇本，講述年輕的阿瑪維瓦伯爵對少女羅西娜一見鍾情，但羅西娜監護人巴托羅醫生覬覦她繼承的財產，打算娶羅西娜為妻並將所有財富據為己有，阿瑪維瓦伯爵找上理髮師費加洛出點子以贏得美人心，一場機智追愛故事就此展開。馬丁‧林博的默片風格凸顯了羅西尼輕快喜感的音樂，也令博馬舍的機智喜劇增添豐富的幽默感；歌曲字幕將成為佈景的裝置之一，打造有如「看電影般」的整體觀賞經驗。

▲歌劇院藝術總監邱瑗也透露，此次舞台設計將顛覆大家的期待。（圖／記者林育綾攝）

歌劇院繼《華格納指環》、浦契尼歌劇《波希米亞人》國際級製作，今年以羅西尼歌劇《塞維亞理髮師》為「NTT遇見巨人系列」年壓軸，邀請香港管絃樂團駐團指揮廖國敏，國家交響樂團（NSO）與丁一憲、翁若珮、李世釗、吳翰衛、羅俊穎、賴珏妤及蔡政呈等7位台、韓、新加坡聲樂家，於耶誕佳節聯手演出。

本次飾唱女主角羅西娜的翁若珮表示，有許多詼諧有趣的橋段，讓自己在練唱時都忍不住岔氣笑場這次的演出夥伴都是一時之選，排練一定有更多新鮮火花產生。除了國內知名聲樂家，演出成員邀請到南韓聲樂家丁一憲演唱機智的費加洛，以及新加坡聲樂家吳翰衛飾唱音樂教師巴西里歐，跨國參與歌劇院的年度製作。

廖國敏3年前曾在丹麥看過馬丁‧林博的《塞維亞理髮師》，他認為，導演鮮明刻劃每一個角色的性格，正經的歌唱角色和一旁肢體豐富的逗趣角色同時演出，畫面豐富不違和，「光是序曲我就快笑死了！」對於年底的演出，他非常期待說，「經歷過疫情，現在覺得每一次的演出只要有觀眾在場，都是值得高興的事情。」

歌劇院藝術總監邱瑗表示，夏天來看音樂劇、耶誕假期看歌劇、歲末參加跨年音樂會，就是歌劇院期待將表演藝術以「沒有門檻」的方式融入大家生活節奏的理念。