　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

紅了200年！台中歌劇院《塞維亞理髮師》聖誕呈獻「入門版歌劇」

▲▼臺中國家歌劇院今年聖誕節，將推出義大利作曲家羅西尼最受歡迎的經典喜歌劇《塞維亞理髮師》。演出團隊與歌劇院藝術總監邱瑗合影。（圖／記者林育綾攝）

▲臺中國家歌劇院今年聖誕節，將推出義大利作曲家羅西尼最受歡迎的經典喜歌劇《塞維亞理髮師》。演出團隊與歌劇院藝術總監邱瑗合影。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

臺中國家歌劇院今年聖誕節，將推出義大利作曲家羅西尼最受歡迎的經典喜歌劇《塞維亞理髮師》，當年他以13天創作一氣呵成，首演至今一路紅了200年。如今歌劇院重製，服裝、佈景、道具從丹麥直送臺灣，原汁原味呈現導演馬丁‧林博（Martin Lyngbo）的黑白默片風格奇想，逗趣的肢體節奏感搭配優美旋律，完美結合風格迥異的默劇和歌劇，12月22日至26日於大劇院演出3場。

《塞維亞理髮師》是義大利作曲家羅西尼的顛峰之作，輕鬆愉快的追愛劇情，「笑」果十足，至今仍是世界歌劇院經常演出的劇目之一。此次製作由丹麥皇家劇院授權臺中國家歌劇院重製，丹麥新銳導演馬丁‧林博，以一景到底的輕快節奏，藉配角們默劇誇張肢體動作，延伸豐富的支線故事。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林博說，希望能創作「入門款的歌劇」，讓不曾觀賞過歌劇的人，也能產生共鳴。創作過程中，馬丁‧林博和設計團隊發現，整齣劇愈來愈像美國喜劇演員巴斯特‧基頓（Buster Keaton）的默片電影，因此一致決定將故事背景設在1910年代，以黑白色調設計整體視覺。」

《塞維亞理髮師》故事改編自18世紀法國作家博馬舍（Pierre Beaumarchais）的原著劇本，講述年輕的阿瑪維瓦伯爵對少女羅西娜一見鍾情，但羅西娜監護人巴托羅醫生覬覦她繼承的財產，打算娶羅西娜為妻並將所有財富據為己有，阿瑪維瓦伯爵找上理髮師費加洛出點子以贏得美人心，一場機智追愛故事就此展開。馬丁‧林博的默片風格凸顯了羅西尼輕快喜感的音樂，也令博馬舍的機智喜劇增添豐富的幽默感；歌曲字幕將成為佈景的裝置之一，打造有如「看電影般」的整體觀賞經驗。

▲▼臺中國家歌劇院今年聖誕節，將推出義大利作曲家羅西尼最受歡迎的經典喜歌劇《塞維亞理髮師》。演出團隊與歌劇院藝術總監邱瑗合影。（圖／記者林育綾攝）

▲歌劇院藝術總監邱瑗也透露，此次舞台設計將顛覆大家的期待。（圖／記者林育綾攝）

歌劇院繼《華格納指環》、浦契尼歌劇《波希米亞人》國際級製作，今年以羅西尼歌劇《塞維亞理髮師》為「NTT遇見巨人系列」年壓軸，邀請香港管絃樂團駐團指揮廖國敏，國家交響樂團（NSO）與丁一憲、翁若珮、李世釗、吳翰衛、羅俊穎、賴珏妤及蔡政呈等7位台、韓、新加坡聲樂家，於耶誕佳節聯手演出。

本次飾唱女主角羅西娜的翁若珮表示，有許多詼諧有趣的橋段，讓自己在練唱時都忍不住岔氣笑場這次的演出夥伴都是一時之選，排練一定有更多新鮮火花產生。除了國內知名聲樂家，演出成員邀請到南韓聲樂家丁一憲演唱機智的費加洛，以及新加坡聲樂家吳翰衛飾唱音樂教師巴西里歐，跨國參與歌劇院的年度製作。

廖國敏3年前曾在丹麥看過馬丁‧林博的《塞維亞理髮師》，他認為，導演鮮明刻劃每一個角色的性格，正經的歌唱角色和一旁肢體豐富的逗趣角色同時演出，畫面豐富不違和，「光是序曲我就快笑死了！」對於年底的演出，他非常期待說，「經歷過疫情，現在覺得每一次的演出只要有觀眾在場，都是值得高興的事情。」

歌劇院藝術總監邱瑗表示，夏天來看音樂劇、耶誕假期看歌劇、歲末參加跨年音樂會，就是歌劇院期待將表演藝術以「沒有門檻」的方式融入大家生活節奏的理念。

►什麼！Timberland機能外套特價了！

ET快訊
辣媽被宣告「罹癌第4期」崩潰酗酒6年　才知是誤診
「特斯拉殺手」一輛車都還沒生產　市值就破3兆！馬斯克傻眼
獨／他「闖紅燈」性侵女志工　立委連帶慘賠200萬
23歲就退休　巨乳妹靠1招「從月光變月入28萬」
快訊／百桂慘了！縣府查到「1關鍵違規」將開罰
國中為買車與家人決裂！　李韋霖母無奈：希望他好好反省
莫德納認了！　年輕男性患心肌炎風險比BNT高5倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「3生肖」2022年苦盡甘來　「好運+貴人」加持...將迎來成功

12星座「總是單身」原因曝！射手丶水瓶崇尚自由「不是沒人追」

2.5萬筆學習檔案遺失報告出爐　國教署長自請記過處分

「3種夢境」是不祥之兆！　化解惡夢先檢查「這2件事」

直銷協會攜喜憨兒基金會築「微光咖啡快閃店」　吳映潔、咖啡師簡嘉程助憨兒勇敢追夢

紅了200年！台中歌劇院《塞維亞理髮師》聖誕呈獻「入門版歌劇」

雙11包裹隔天神抵達！網見「1時間點下標」：超猛的

半年4劑！打高端想出國追加混打　醫解析安全疑慮：就當前面沒打過

聘金多少合理？他手握「4大疊千元鈔票」嘆：結婚花光積蓄

打高端想出國｢要混打2劑國際疫苗｣！　PTT全驚喊：四劑帝國

遇黑熊怎辦？原住民導遊爆笑講解　曝「脫光衣服嚇走牠」遊客全嗨翻

瑪莎3惡少逞凶！警稱：只能告1個　宋媽還原「求救通話內容」控警消極

瑪莎惡少鐵板凳砸頭「和解破局」　同袍警父轟：打隻狗都不只這個錢

恭喜！許維恩、王家梁結婚了　生日當天登記…家人到場見證

瑪莎拉蒂惡少爸稱「有去醫院」　宋媽駁斥：事發5天根本沒聯絡

瑪莎拉蒂惡少打昏人父代子道歉　鞠躬9次、對不起5次：我很羞愧

Sandy曝婚禮卡關...吳宗憲登台「頭好痛」　搭檔「周華健帥兒」當面問：還是你爸要來唱？

男大生曾甜喊「要讓媽過好日子」　母曝兒未來規畫：創業開店養妳

瘦子買5房透天厝「結婚算夠用」　曝內部格局：我沒蓋游泳池喔XD

活到90歲第一次摸「像牛的大狗」　路人阿公滿足笑親吐1句話有洋蔥

「3生肖」2022年苦盡甘來　「好運+貴人」加持...將迎來成功

12星座「總是單身」原因曝！射手丶水瓶崇尚自由「不是沒人追」

2.5萬筆學習檔案遺失報告出爐　國教署長自請記過處分

「3種夢境」是不祥之兆！　化解惡夢先檢查「這2件事」

直銷協會攜喜憨兒基金會築「微光咖啡快閃店」　吳映潔、咖啡師簡嘉程助憨兒勇敢追夢

紅了200年！台中歌劇院《塞維亞理髮師》聖誕呈獻「入門版歌劇」

雙11包裹隔天神抵達！網見「1時間點下標」：超猛的

半年4劑！打高端想出國追加混打　醫解析安全疑慮：就當前面沒打過

聘金多少合理？他手握「4大疊千元鈔票」嘆：結婚花光積蓄

打高端想出國｢要混打2劑國際疫苗｣！　PTT全驚喊：四劑帝國

馬大偉運彩解盤／灰狼@湖人　 湖人自種的因含淚也要吞下去

鍾小平「罷昶」錯假率近30％　綠營怒嗆：丟臉！應停止不正當罷免

染疫兒丟包7旬病母！　她「慘困家中餓2天」負傷爬出門自救

漢江大橋慘淪奪命奈何橋！市府痛拆「防自殺標語」　以加高欄杆代替

南警強力打擊犯罪成效佳　警政署長頒發破案獎金慰勉

桃園市立美術館攜手桃捷　推出書藝彩繪列車

梅花旗／台體黃紹睿127球完投勝　文化連霸夢碎！雙體大爭冠

歐洲對台立場轉變「史上頭一遭」　《紐時》曝台灣制勝2關鍵

半夜吃宵夜沒揪！　貪吃汪忍睡意「大眼瞪小眼」逼問媽媽：妳好賊

變天床上擠「5條大海參」陪老公睡翻　老婆看傻：我要睡哪？

紅髮妹穿內褲墜樓「腳插入天窗」　坐車頂狂揉臀「已無法站立！」

生活熱門新聞

擦撞起因是男大生！「風向一面倒」關鍵曝

瑪莎惡少害家人　食品公司遭檢舉

惡少母道歉突噴1句話　網：上梁不正下梁歪

19歲陳勁豪害全家！1星負評攻陷「年盈淨水超市」

差1字遭出征！「百佳食品」奇招神化解

瑪莎惡少會被關？他洩劇情走向：連賠償金都不用付

高端開放混打！網傻眼：這跟重打差在哪

入夜暴跌10度　雲系蓋滿3區轉雨

掃實聯制QR Code！iPhone一工具秒通關

瑪莎惡少家業百桂食品起底！廣告不實2度遭罰

把人打成植物人！律師轟：要生就不要生廢物

陳勁豪媽媽「鬧來鬧去就正常啊！」　PTT怒噴爆

台南名店他狂打29通訂位！當地人求低調

陳時中聚餐地點找到了！媒體人驚：老司機懂玩

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

百桂食品無限期停業　「難不成叫父母去死」

梁云菲凌晨直播喝醉「Bra滑落走光」！

來不及產卵　斑龜遭輾半邊殼爆開

瑪莎惡少張敦量搞博弈有成「越來越囂張」　知情人士曝內幕

百桂食品徵才「月薪驚呆」　網酸：真敢開

擦撞起因是男大生！「風向一面倒」關鍵曝

超濃「魚腥味響屁」狂放！人夫拖20年　醫嘆：已晚期

瑪莎惡少害家人　食品公司遭檢舉

惡少母道歉突噴1句話　網：上梁不正下梁歪

偶像女星爆惡意停業「捲款逃」！詐騙惡行全被揭

19歲陳勁豪害全家！1星負評攻陷「年盈淨水超市」

快訊／好消息！遭惡煞痛毆男大生脫離險境

陳時中喝酒影片誰拍的？她驚：傳播妹被滲透

百桂食品停業！烏日公有市場公告抵制

宋媽說：希望第一時間讓兒子聽到媽媽的聲音

更多

最夯影音

更多
遇黑熊怎辦？原住民導遊爆笑講解　曝「脫光衣服嚇走牠」遊客全嗨翻

遇黑熊怎辦？原住民導遊爆笑講解　曝「脫光衣服嚇走牠」遊客全嗨翻
瑪莎3惡少逞凶！警稱：只能告1個　宋媽還原「求救通話內容」控警消極

瑪莎3惡少逞凶！警稱：只能告1個　宋媽還原「求救通話內容」控警消極

瑪莎惡少鐵板凳砸頭「和解破局」　同袍警父轟：打隻狗都不只這個錢

瑪莎惡少鐵板凳砸頭「和解破局」　同袍警父轟：打隻狗都不只這個錢

恭喜！許維恩、王家梁結婚了　生日當天登記…家人到場見證

恭喜！許維恩、王家梁結婚了　生日當天登記…家人到場見證

瑪莎拉蒂惡少爸稱「有去醫院」　宋媽駁斥：事發5天根本沒聯絡

瑪莎拉蒂惡少爸稱「有去醫院」　宋媽駁斥：事發5天根本沒聯絡

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面