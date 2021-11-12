南韓「艾多美蜂蜜飲」驗出肝毒成分　國人3年吃喝掉逾1000公噸

▲艾多美蜂蜜飲品（Hemohim）。（圖／取自艾多美網站）

記者嚴云岑／台北報導

南韓傳銷「艾多美蜂蜜飲（Hemohim）」，在香港被驗出毒性成分「甲氧沙林」，食藥署已請業者暫停販售，並依照《食安法》第7條規定取樣17件產品，均驗出「甲氧沙林」成分，食用過量可能引起肝臟損傷，呼籲民眾暫停食用該產品，市售產品也全數下架，但因成分還在調查中，暫不要求回收。

「艾多美蜂蜜飲（Hemohim）」在香港已造成4人肝損傷入院，由於該產品在台灣也有販售，食藥署日前表示，將聯合區管中心與各地方衛生局進行稽查，了解是否添加該成分。醫師則表示，甲氧沙林具有肝毒性，衛福部應主動排除。

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食品組鄭維智副組長表示，「艾多美蜂蜜飲」自108年至110年共報驗97批、1300公噸產品，目前僅剩下20公噸庫存，但相當於有超過1000公噸遭國人喝下肚。

鄭維智提到，甲氧沙林雖為西藥成分，亦天然存在於繖形科、芸香科之部分植物中。研究顯示甲氧沙林過量食用，可能引起肝臟損傷等不良反應，對民眾身體健康具有風險。

林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海表示，甲氧沙林為乾癬處方藥，需搭配紫外線照光使用，因具有肝毒性，加上藥品不該出現在食品中，衛福部應該儘速了解，以免造成人體危害。

食藥署呼籲民眾，暫停食用該產品，如有商品退貨等需求，可逕洽原購買業者或網路平臺。鄭維智提醒業者輸入食品前，應落實自主管理，確認產品中使用之各項食品原料，均為我國傳統食用之原料，或使用學名、使用部位及注意事項均符合「可供食品使用原料彙整一覽表」載列內容之原料。若被查獲為蓄意添加西藥成份，將依藥事法處辦，後續也將無法進口。