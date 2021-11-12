貨車駕駛「違停紅線」睡覺！騎士經過為了閃他慘摔　被對向車撞死

▲貨車駕駛停紅線「睡覺」，女騎士經過閃他車禍慘死。（圖／東森新聞）

記者趙蔡州／綜合報導

一名貨車駕駛日前送貨前，把貨車停在路邊紅線上小睡，不久後一名女騎士經過現場為了閃避他，路線偏移到對向車道，遭到對向一輛轎車撞上，送醫不治。法院認為，貨車駕駛違規停車的行為，與女騎士摔車死亡有因果關係，審酌後依過失致死罪嫌，判處駕駛6個月有期徒刑，得易科罰金。

事件發生在新北板橋一處十字路口，一名女騎士轉彎經過現場時，發現路邊有一輛貨車違停，因此立刻向左閃避，不料意外偏移到對向車道，遭到對向一輛轎車猛撞，送醫搶救後一度救回，直到20天後仍因腦幹衰竭傷重過世。

警方起初認為是女騎士自摔，直到調閱監視器畫面後，才發現是貨車紅線違停導致車禍，因此通知羅姓駕駛到案說明。羅姓駕駛出庭時供稱，他因為後續要開車送貨，怕沒有精神，才會在路邊違停，小睡片刻。

法官認為，羅姓駕駛違規停車的行為，與女騎士摔車死亡有因果關係，因此可以認定羅男涉犯過失致死罪嫌，審酌後判處其6個月有期徒刑，得易科罰金。另撞上女騎士的轎車駕駛，經鑑定認為其完全沒有應變時間，檢方予以不起訴處分。

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