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前駐泰代表李應元病逝　桃園友人近月前臉書號召集氣未料…

▲前駐泰代表李應元病逝

▲前駐泰代表李應元病逝。（圖／翻攝李應元臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

前駐泰代表李應元11日晚間6點多因胰臟癌過世，享年68歲，桃園資深媒體人陳銘城近月前才於臉書透露，李應元的健康狀況，根據其了解，在別無選擇下，取得主治醫師同意採以細胞療法，懇請好友們為李集氣，祈給予能量、早日康復，未料仍不敵病魔辭去，令好友們不勝唏噓！

陳銘城是在10月15日臉書透露李應元的健康狀況，及治療方式，內文中並表示，1990年李應元黑名單闖關回台，當時行政院長郝柏村下令懸賞要抓他，但是他在台獨聯盟盟員的保護下，於租屋住又全台走透透，長達一年多，並四處串聯各地的同志和友人。

▲前駐泰代表李應元病逝

▲陳銘城近月前於臉書號召友人為李應元集氣，未料…。（圖／翻攝陳銘城臉書）

陳銘城道，當時他在自立早報當記者，先後多次與他見面採訪，包括：第一次透過台語詩人陳明仁，在新莊一間公寓內揮汗採訪，天氣熱故意不吹冷氣，兩人都脫下上衣、不停地用濕毛巾擦汗。李應元說：他在適應沒冷氣吹的坐牢處境…

陳銘城憶：有一回，也在江瑞添的安排下，在信義路、近建國南路的一家賓館內，拍照採訪李應元，當年桃園縣黨部主委邱垂貞為李應元的入黨當宣誓見證人…

前駐泰代表李應元罹患的是有「癌王」之稱的胰臟癌，今年8月初以「個人健康因素」為由請辭駐泰代表獲准，並返台接受治療；月餘前，一度傳出辭世，不過隨後遭友人及外交部否認，強調李應元仍在台大醫院治療中。

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