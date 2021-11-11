　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

北京本土+7「中石油4名員工陽性」　其中1人曾與111人開會

▲北京,藥局,藥店,昌平確診。（圖／CFP）

▲北京疫情嚴峻。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

北京市疫情拉響警報，據北京市疾控中心11日下午通報，10日23時至11日11時，新增6例本土新冠肺炎確診病例和1例無症狀感染者。北京朝陽區新增的2名確診病例為110日吉林省通報確診病例的在京密切接觸者，截至11日中午，包括吉林通報的1名確診病例，中石油已共有4名員工核酸檢測陽性，其中1名員工共同居住家屬也有4人確診。

中石油綜合管理部副主任劉生瑤11日在北京新冠疫情防控工作發布會上通報，10日上午9時，該公司接到崑崙工程公司吉林分公司一名員工9日核酸檢測陽性報告，該病例與中石油B座7層到8層的3人有密切接觸，3人已經立即轉移隔離。中石油啟動大廈應急預案，排查重點人員，對大廈辦公區域全面封控，同時封控了潤滑油公司等辦公場所。

通報顯示，11月10日吉林通報確診病例於10月20日到京，11月2到5日參加煉油與化工分公司QHSE審核會。經排查，3次會議共計111人與其共同參會。確診病例在京期間，分別於10月26日、11月6日進行兩次核酸檢測，結果均為陰性，7日，該病例從北京乘坐高鐵（G3649次4車13F）返回吉林，9日返崗前核酸檢測，10日確診。

此外，截至11日中午，包括吉林通報的一名確診病例，中石油共有4名員工核酸檢測陽性，其中1名員工共同居住家屬有4人確診。

從11日起，中石油所在的北京朝陽區對轄區內所有酒店進行風險隱患排查，重點排查中高風險地區來京人員入住情況，並嚴格「雙十一」快遞、物流行業管理，督促落實快件消殺、快遞外賣從業人員健康監測等措施，嚴控線下活動，提醒區域重點商業企業暫停舉辦促銷活動，避免人員聚集。

►激殺2.2折起！不沾鍋、濾水壺、洗衣精通通大特價

►Apple AirPods Pro激殺5990元！

ET快訊
24歲男網紅娶「348億女富豪」　網：不知該羨慕誰
「雙11神卡」達人最推這3張　無腦賺回饋！
「新身分證」宣示主權！許維恩羞喊：我是王太太
陳時中疑室內抽菸！董氏基金會發聲明了
瑪莎3惡少「淨水器二代」喊沒動手！　母鞠躬道歉
3惡少圍毆「只能告1個」　男大生媽怒了：我傻眼
百桂食品徵才「月薪驚呆」　網洗版：員工努力讓老闆換車
宋母還原「求救通話」內容　只聽見：要賠很多很多錢

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

布林肯挺台　陸：罔顧事實違背國際法理

遼寧連日暴雪　已造成640萬隻禽畜死亡

24歲男網紅娶35歲「348億女富豪」　網：不知該羨慕誰

男咳嗽9年喘到不能呼吸　醫驚見支氣管「卡一顆花生」：發芽了！

台灣大叔登中國版《樂高大師》　「加班怪」引起打工族共鳴！

北京本土+7「中石油4名員工陽性」　其中1人曾與111人開會

西湖畔蔡元培女兒故居拍賣5.16億元　1人投標改建得遵4嚴格規定

林鄭月娥完成第3劑接種　依然是大陸科興疫苗

網紅直播「睡凶宅24hrs」狂默念：我不害怕　4萬人搶看直呼刺激

北京證交所確定11月15日開市！首波10家企業發出上市公告

擦撞瑪莎拉蒂男大生被惡少暴打　顱內出血重傷插管...單親媽心碎

淚送愛犬火化...阿母「牽巨大狗掌」 心碎叮嚀：去那邊要記得管秩序喔

李國毅陪產「驚訝大於感動」：就這樣拉出來了　想當很酷的爸爸「聽說天蠍座喜歡」

鼠薯1人分飾2角演《那些年》挺柯震東　女裝扮「嬸加姨」喊：你什麼都不咚↗

韓國水獺寶寶健康檢查初見獸醫　「不安掙扎→甜睡枕手臂」萌翻！

羊群突警覺站起加速向外逃竄！　下秒羊棚屋頂坍塌「全數倖存」

「210公分巨人」分享眼中世界！　俯視172cm女友、能看冰箱頂部

《全明星3》首錄！賀軍翔大讚「王子好厲害」　小煜不想和他同隊「前幾年結果不是很好...」

陸妻成長歷程！台人讚有夠道地　「瞅啥啊➔跨ㄚ小啊」夫拍手叫好

王必勝認婚外情仙氣正宮照曝光 未否認小孩關係：不願公開討論

布林肯挺台　陸：罔顧事實違背國際法理

遼寧連日暴雪　已造成640萬隻禽畜死亡

24歲男網紅娶35歲「348億女富豪」　網：不知該羨慕誰

男咳嗽9年喘到不能呼吸　醫驚見支氣管「卡一顆花生」：發芽了！

台灣大叔登中國版《樂高大師》　「加班怪」引起打工族共鳴！

北京本土+7「中石油4名員工陽性」　其中1人曾與111人開會

西湖畔蔡元培女兒故居拍賣5.16億元　1人投標改建得遵4嚴格規定

林鄭月娥完成第3劑接種　依然是大陸科興疫苗

網紅直播「睡凶宅24hrs」狂默念：我不害怕　4萬人搶看直呼刺激

北京證交所確定11月15日開市！首波10家企業發出上市公告

布林肯挺台　陸：罔顧事實違背國際法理

瑪莎惡少母下跪道歉「突噴1句話」　網氣到最高點：上梁不正下梁歪

李易自掏腰包入主《食尚玩家》　老婆六月盼外景越多越好

陳時中嗨唱「和他站一起」！　網驚爆：比沒戴口罩嚴重

快訊／八里資收場「怪手輾過人」　女傷重昏送醫搶救中

詹皇、AD稱他是「微波爐」　蒙克替補轟27分：要幹掉面前所有人

航空業雙11特惠來了！華航機票享9折　最多省7500再送免費改票

即日起開放1700個移工專案引進床位　首批印尼移工最快下周抵台

安倍晉三接掌自民黨最大派系　安倍派正式成立

北市自購疫苗沒規劃？ 　柯文哲拍胸脯：12月後疫苗會變買方市場

風衣正妹M腿「當街三人行」！ 2男搶1女硬來震撼混戰影片瘋傳

大陸熱門新聞

21歲女晨跑「衣衫凌亂」被棄屍樹叢　警方抓到人了

京東雙11開始5分鐘　營業額達87億

瑪莎拉蒂姐「叫余偉過來」偵結 警：全市6名yu wei均不認識車主

24歲男網紅娶35歲女富豪　網：不知該羨慕誰

天貓雙11「382個品牌成交額破1億」

外媒要求用英文回答　中國氣候特使：不如你用中文

北大才女8年後大崩壞　清純妹轉戰抖音賣貨

網紅直播睡凶宅24hrs　4萬人搶看直呼刺激

16歲女腹痛想吐　0.3cm蟲在腸子亂竄

13歲男孩熬夜看EDG奪冠 情緒激動一覺醒來竟發現「睪丸扭轉」　

EDG奪冠　陸學生半夜升旗、露奶慶祝

大陸多名富豪資產被拍賣　傳奇女首富3年花光800億

民宅常有慘叫　狗販30分鐘現場殺

新冠病患6次復陽「如無限輪迴」已隔離50多天崩

更多熱門

相關新聞

LIVE／無罩喝酒唱歌影片瘋傳　陳時中親上火線說明

LIVE／無罩喝酒唱歌影片瘋傳　陳時中親上火線說明

衛福部長陳時中在聚會場合脫口罩、唱歌影片昨日在網路瘋傳，他昨晚緊急澄清，是去年6月、非疫情警戒期間，不過後續還有其它影片流出，有國民黨籍政治人物質疑，防疫指揮官未戴口罩高歌，不知標準何在？下午記者會陳時中將主持，相關爭議應會親自回應。

莫德納買2千萬劑「訂錯！」　醫：應改訂它

莫德納買2千萬劑「訂錯！」　醫：應改訂它

2千萬人因新冠沒打疫苗　麻疹恐成下波大流行

2千萬人因新冠沒打疫苗　麻疹恐成下波大流行

春節檢疫改7＋7？柯批：整死人

春節檢疫改7＋7？柯批：整死人

快訊／陳時中無罩K歌惹議　行政院：他會在下午防疫記者會做說明

快訊／陳時中無罩K歌惹議　行政院：他會在下午防疫記者會做說明

關鍵字：

新冠肺炎新冠病毒大陸戰疫北京

讀者迴響

熱門新聞

快訊／瑪莎惡少母現身喊「年輕人就是這樣」：很抱歉

瑪莎拉蒂「殘暴富二代」正面曝　臉書大曬名車炫富

陳時中喝酒唱歌沒戴口罩　衛福部回應了

女大生月領2萬包養費　乾爹身份曝光崩潰

彰化食品廠粉專遭灌爆　評論刷整排1星

快訊／女大生校內騎車自撞！臟器外露亡

瑪莎拉蒂3惡徒「爆打男大生」聲押　富商父將代子面對

遭瑪莎惡少打進ICU！男大生「陽光模樣曝」

暴打男大生　惡徒定孤枝下手太重

許維恩再婚！　KID首發聲給祝福

瑪莎惡少家擁2公司　祖訓「做人堅持良知實實在在」

快訊／瑪莎拉蒂3惡徒「爆打男大生」聲押　富商父09:30代子謝罪

快訊／瑪莎拉蒂惡少爸媽「下跪道歉」

快訊／瑪莎惡少事件！分局長記過、偵查隊長拔官

野生NanaQ逛菜市場！私下真面目曝

更多

最夯影音

更多
擦撞瑪莎拉蒂男大生被惡少暴打　顱內出血重傷插管...單親媽心碎

擦撞瑪莎拉蒂男大生被惡少暴打　顱內出血重傷插管...單親媽心碎
淚送愛犬火化...阿母「牽巨大狗掌」 心碎叮嚀：去那邊要記得管秩序喔

淚送愛犬火化...阿母「牽巨大狗掌」 心碎叮嚀：去那邊要記得管秩序喔

李國毅陪產「驚訝大於感動」：就這樣拉出來了　想當很酷的爸爸「聽說天蠍座喜歡」

李國毅陪產「驚訝大於感動」：就這樣拉出來了　想當很酷的爸爸「聽說天蠍座喜歡」

鼠薯1人分飾2角演《那些年》挺柯震東　女裝扮「嬸加姨」喊：你什麼都不咚↗

鼠薯1人分飾2角演《那些年》挺柯震東　女裝扮「嬸加姨」喊：你什麼都不咚↗

韓國水獺寶寶健康檢查初見獸醫　「不安掙扎→甜睡枕手臂」萌翻！

韓國水獺寶寶健康檢查初見獸醫　「不安掙扎→甜睡枕手臂」萌翻！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面