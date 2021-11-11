北京本土+7「中石油4名員工陽性」　其中1人曾與111人開會

▲北京疫情嚴峻。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

北京市疫情拉響警報，據北京市疾控中心11日下午通報，10日23時至11日11時，新增6例本土新冠肺炎確診病例和1例無症狀感染者。北京朝陽區新增的2名確診病例為110日吉林省通報確診病例的在京密切接觸者，截至11日中午，包括吉林通報的1名確診病例，中石油已共有4名員工核酸檢測陽性，其中1名員工共同居住家屬也有4人確診。

中石油綜合管理部副主任劉生瑤11日在北京新冠疫情防控工作發布會上通報，10日上午9時，該公司接到崑崙工程公司吉林分公司一名員工9日核酸檢測陽性報告，該病例與中石油B座7層到8層的3人有密切接觸，3人已經立即轉移隔離。中石油啟動大廈應急預案，排查重點人員，對大廈辦公區域全面封控，同時封控了潤滑油公司等辦公場所。

通報顯示，11月10日吉林通報確診病例於10月20日到京，11月2到5日參加煉油與化工分公司QHSE審核會。經排查，3次會議共計111人與其共同參會。確診病例在京期間，分別於10月26日、11月6日進行兩次核酸檢測，結果均為陰性，7日，該病例從北京乘坐高鐵（G3649次4車13F）返回吉林，9日返崗前核酸檢測，10日確診。

此外，截至11日中午，包括吉林通報的一名確診病例，中石油共有4名員工核酸檢測陽性，其中1名員工共同居住家屬有4人確診。

從11日起，中石油所在的北京朝陽區對轄區內所有酒店進行風險隱患排查，重點排查中高風險地區來京人員入住情況，並嚴格「雙十一」快遞、物流行業管理，督促落實快件消殺、快遞外賣從業人員健康監測等措施，嚴控線下活動，提醒區域重點商業企業暫停舉辦促銷活動，避免人員聚集。