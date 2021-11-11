快訊／本土+0！今日新增9例境外移入

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

今天本土持續+0！中央流行疫情指揮中心今（11）日公布國內無新增本土個案，另新增9例境外移入；確診個案中無人死亡。

指揮中心說明，今日新增9例境外移入個案，為4例男性、5例女性，年齡介於未滿5歲至30多歲，分別自菲律賓(3例，案16568、16573、16574)、比利時(案16569)、波蘭(案16570)、美國(案16571)、新加坡(案16572)、巴基斯坦(案16575)、蒙古(案16576)入境，入境日介於今(2021)年10月27日至11月9日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

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▲11/11確診數。（圖／指揮中心提供）

指揮中心統計，截至目前國內累計4,158,324例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含4,140,882例排除)，其中16,465例確診，分別為1,821例境外移入，14,590例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計111例移除為空號。

2020年起累計848例COVID-19死亡病例，其中836例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、臺北市321例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另12例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。