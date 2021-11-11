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足球教練跪蹲霸凌球員...網友貼文挨轟　校方、家長都站出來了

▲▼ 民眾質疑足球教練疑似霸凌 。（圖／翻攝民雄大小事）

▲民眾質疑足球教練疑似霸凌 。（圖／翻攝民雄大小事）

記者翁伊森／嘉義報導

民眾上傳《民雄大小事》社團臉書投訴一足球教練與學童互動照片，跪蹲姿勢讓他感覺孩子被霸凌，上網發文問各位家長看到這個會不會火大，自己拒絕校園霸凌和體罰。該篇疑似直指教練霸凌學生，發文一出引發網友熱議，更有疑似校方及學生家長留言反擊該民眾說法，希望不要因此抹煞教練用心及球員球隊士氣。經《東森新媒體ETtoday》記者與校長陳信峯求證後，學校表示教練與學生互動是在練習足球員的基本功，拍攝角度問題讓民眾疑慮，也歡迎民眾與校方查證。據了解，該校足球隊因為有效鍛鍊孩子體能及心智，每年招生都吸引不少家長及學生搶報名。

▲▼ 民眾質疑足球教練疑似霸凌 。（圖／翻攝民雄大小事）

根據投訴民眾貼文：請問各位家長看到這個會不會火大，我拒絕校園霸凌和體罰。地點：嘉義縣民雄鄉青埔國小
更新說明一下，第一點，他身為一個老師為什麼在學校裡不用帶口罩。第二點，叫學生跪在（是有小石子）學校門口，老師走來走去嘴巴裡唸什麼我是不知道，他做一個老師說是訓練的話，我是聽起來像狗屁!第三點，看一下照片的位子哪裡是在學校門口，不是球場裡?

▲▼ 民眾質疑足球教練疑似霸凌 。（圖／翻攝民雄大小事）

▲ 民眾質疑霸凌其實是足球教練訓練球員的基本功 。（圖／讀者提供）

校方隨後也透過文字於該篇文章回應：您好，感謝您的指導，不過事實並非照片與您所指稱之霸凌與體罰。敝校見登立刻展開調查，實情是學生休息，教練講授示範。如果未能查證，妄下定論，本校保留所有法律追溯權！在此以正視聽，並請板主做適當處置！菁埔國小敬上！

▲▼ 民眾質疑足球教練疑似霸凌 。（圖／翻攝民雄大小事）

▲ 民眾質疑足球教練未戴口罩，也有民眾搬出政府公告 。（圖／讀者提供）

更有疑似學生家長上網留言：我是學生家長，應該最有資格说话，足球賽場上跑摔跪，是無可避免的，正也是比賽最刺激的地方，我們學校足球隊，都是孩子跟家長樂於參與的社團之一，我曾經問隊員家長，為何要讓來又苦又累的社團，他們唯一的回答都是，來訓練體能的阿，重點是孩子對這種魔鬼訓練樂此不疲，滿滿的成就感，該隊已成軍六年，甚至有他校學生，轉學到這裡，就是為了參加足球隊。尤其是當事者學生家長，這種跪姿是守門訓練之一，校園內並無您所說的小石子，至於選擇在磚道上訓練，是為了讓隊員，能夠增加膝蓋的耐受度，到時候在賽場上能夠承受比賽因為摔造成膝蓋的壓力，如果各項訓練都過度保護，我想連要成為一名普通的運動員都很難，建議版主好好了解，再來评論，您這樣會傷害到我們的教練及隊員士氣。

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