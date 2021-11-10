兩度帶小六女上摩鐵　家長看訊息崩潰！色男遭拘提聲押獲准

▲桃園市1名小六女童日前與男網友兩度到摩鐵發生親密關係，家長聞訊後報警提告，桃園地檢署10日指出，涉案王姓男子已到案，複訊後依強制性交罪嫌向地院聲押獲准。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市1名小六女童日前在平板電腦上與男網友互傳訊息「下次不要射在裡面好嗎」，家長發現這段驚悚對話後報警提告，桃園警方事後循線查獲王姓男網友到案，王男辯稱係兩情相悅，並無強迫女童等情事；桃園地檢署檢察官複訊後以王男涉犯刑法第222條第1項第2款，對未滿14歲之人強制性交等罪嫌重大，且有反覆實施之虞經向桃園地方法院聲請羈押禁見獲准。

檢警調查，桃園市1名父親在日前發現年僅11歲的女兒謊稱要去圖書館，卻2度被男網友帶到摩鐵性侵，日前在女兒使用平板電腦發現「下次不要射在裡面好嗎？」等對話，當場氣炸到派出所報案處理，並要求警方揪出惡狼。

承辦警方於本月4日晚間通知家屬與被害女童到場指認王姓嫌疑人，亦妥備相關卷證資料報請桃園地檢署檢察官指揮偵辦，全案進入偵辦階段。

桃園地檢署10日表示，29歲的王姓男子涉嫌在網路上結識未滿14歲之女童，將女童帶至桃園市某處旅館性侵害一事，經警方於11月5日上情報由檢方指揮偵辦，指派婦幼專組檢察官陳嘉義指揮偵辦，並於6日指揮專案小組成員通知被害女童與父母到地檢署釐清案情，另涉案王姓男子則於7日被拘提到案。

王姓男子經檢察官訊問後，認其涉犯刑法第222條第1項第2款對未滿14歲之人強制性交等罪嫌重大，且有反覆實施之虞，經向桃園地方法院聲請羈押禁見獲准。

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