桃市消防局添購反光救護制服　阻絕病原穿透安全大升級

▲桃園市消防局最近添購新式反光救護制服，可有效阻絕病原滲透、增添夜間執勤警示用肩燈，兼具安全與實用性。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市政府消防局最近為第一線打火兄弟添購新式反光救護制服，這套制服改採見度更高的螢光黃色、阻絕病原滲透的布料與增設夜間執勤警適用肩燈等設計，消防局長謝呂泉指出，這套新式反光救護制服不僅在視覺上考量第一線同仁安全，也加強抗病毒的穿透阻力，大大提升執勤安全性，期許同仁未來出任務均能順利完成每趟任務。

▲桃園市消防局最近添購新式反光救護制服，大大提升第一線打火兄出勤的安全。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市政府消防局統計，緊急救護服務案件中，因「車禍受傷」送醫人次常年穩居首位，占比高達近4成。不僅車禍受傷，許多意外狀況或急需救援患者，常常需要救護人員站上街頭，在危險多變環境下執行搶救勤務。為提供第一線同仁在執勤上與兼顧患者安全保障前提下，消防局在原有高規格防護規劃上，全面更新反光救護制服，使之兼具安全與實用。

消防局已於10月30配發給第一線外勤同仁、救護義消、醫療指導醫師與執行救護勤業務內勤同仁，總計配發救護外套2,248件、救護背心1,987件，總經費為870萬元。

▲桃園市消防局最近添購新式反光救護制服，增添第一線打火兄出勤安全與實用性。（圖／記者沈繼昌翻攝）

謝呂泉指出，新式的反光救護制服改採可見度更高之螢光黃色，高可見度材料面積大幅增加，達到BS EN ISO 20471:2013+A1:2016檢驗標準中，道路高度風險第三級最高面積要求，布料更通過血液媒介病原之穿透阻力試驗，使同仁執勤時安全大升級。此外，新式救護服制的門襟與袋蓋處採用磁釦，以取代傳統魔鬼氈使用久後易沾黏毛屑或破損等缺失，使用上更為便利，且採納第一線執勤同仁建議，在右胸縫製molle系統織帶掛絆，可依個人需求加掛隨身裝備物品。

對於新式反光救護制服，打火兄弟都對明亮的螢光黃十分滿意，大溪圳頂分隊高級救護技術員陳彥廷認為，夜間救護時最擔心的就是光線昏暗，站在車輛高速疾駛的路旁，新配發的救護服裝可見度非常高，大大降低第一線同仁暴露在惡劣環境下的危險與生命威脅。另外在袋蓋設計上也有改變，更貼近實務需求，讓急救過程可以更順暢，可感受到消防局的用心。

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