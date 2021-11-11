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社會 社會焦點 保障人權

起底瑪莎惡徒「高二無照闖酒駕攔檢」　挨罰9萬提告反打臉

記者黃翊婷／綜合報導

台中宋姓男大生遭駕駛瑪莎拉蒂的3名男子打到重傷命危，掀起各界關注。而3名動手的惡煞中，張姓男子不僅在2019年於成功嶺服役時打傷洪姓同袍，隨後又被挖出2015年間曾無照騎車闖過酒駕攔檢點，被裁罰9萬元，家人不服上訴，最終被彰化地院法官打臉駁回。

▲男大生開車不慎擦撞一台瑪莎拉蒂，竟遭對方痛毆，致顱內出血進加護病房。（圖／記者游瓊華攝）

▲宋姓男大生仍在加護病房接受治療，情況並不樂觀。（圖／記者游瓊華攝）

宋姓男大生7日凌晨開車載同學行經台灣大道，卻在切換車道時擦撞李男駕駛的瑪莎拉蒂，沒想到竟被當場強拉下車，遭李、張、陳姓3名男子毆打，導致顱內出血、顱底骨折，至今仍在加護病房治療。其中動手的張男被起底是彰化知名食品廠富二代，事後一度想逃亡，最後在警方和律師的勸說下投案；他供稱當時因為喝酒，情緒衝動下才會要跟宋男單挑，沒想到下手過重。

不過，張男其實並不是第一次使用暴力，他有多條刑案前科。在2016年彰化地院的判決書中，2015年12月3日就讀高中二年級的張男在深夜10時36分無照騎車外出，行經台中市西區台灣大道二段與五權路口時，無視警方設置的酒駕攔檢點，不配合停車接受檢查，被開罰9萬元。張家人不服挨罰，提出行政訴訟。

張男主張，當日騎的機車是父親的，只是要去鄰近地區買一下東西，該路段夜間照明設備有限，視野與視線因光線不足、角度限制，所以無法辨識酒駕攔檢點的立牌標示，以為只是一般違規攔停，並非故意不配合，況且他還未達到飲酒的法定年齡，當時也沒有喝酒精飲料，自然沒有酒駕之慮。

但彰化地院法官認為，警方設置的攔檢點皆符合規定，不僅立牌可以反光，還有配置LED燈，警員也有穿著反光衣並手拿發光指揮棒，加上旁邊停有警車、放置三角錐，與一般違規攔停的狀況不同，張男所辯與常情不符，屬淡化違規情節之詞，因此不採信他的說詞，裁定駁回告訴。

▲▼瑪莎拉蒂惡煞到案，張男。（圖／記者白珈陽攝）

▲張男到案畫面。（圖／記者白珈陽攝，下同）

除此之外，張男2019年3月間在成功嶺服兵役時，因不滿洪姓同袍行軍屢次落後隊伍，2人起了口角爭執後，他持鐵板凳往洪的頭部砸去，導致洪頭皮受傷，甚至出言恐嚇「今天打完，還有下次」，使洪心生畏懼，向長官通報，雙方鬧上法院，他也因此被判刑拘役65天，得易科罰金。

如今張男又捲入行車糾紛，台中檢方已在10日晚間將包含他在內等3人聲押。由於他們的誇張行徑引起全台民眾憤慨，據了解，張男的父親將在今日（11日）上午9時30分出面道歉。

▲▼瑪莎拉蒂惡煞到案，李男。（圖／記者白珈陽攝）

▼▲李男（25歲，上圖）及乘客陳男（19歲，下圖），也都分別有毀損、妨害秩序前科。

▲▼瑪莎拉蒂惡煞到案，陳男。（圖／記者白珈陽攝）

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