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斷了的弦！台裔小提琴家超神反應全都錄　看完直接被圈粉

陳銳在世界各地演出經驗相當豐富，擁有許多粉絲。（翻攝自陳銳臉書）

▲陳銳在世界各地演出經驗相當豐富，擁有許多粉絲。（圖／翻攝自陳銳臉書）

圖、文／鏡週刊

台裔小提琴家陳銳經常在世界各地演出，靠著精湛的演奏實力及活潑性格圈粉無數。日前他與美國西雅圖交響樂團合作演出柴科夫斯基小提琴協奏曲時，演奏到一半琴弦突然斷裂，舞台經驗豐富的陳銳立刻展現絕佳應變能力，讓網友直呼看到這個片段「直接被圈粉了」。

陳銳6日與美國西雅圖交響樂團合作，演出經典曲目柴可夫斯基的小提琴協奏曲，正當演奏到第一樂章中段、大家都沉浸在美好的樂曲裡時，陳銳的小提琴E弦卻突然斷裂，他的眉毛也挑了一下、眼睛瞬間睜大，但並沒有中斷演出，隨後跟指揮眼神示意一下，立刻跟首席交換樂器繼續演奏，台下也響起如雷掌聲。

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陳銳的小提琴也被傳到後方，他在獨奏告一段落後，把隨身攜帶的備用琴弦交給小提琴手換弦，接著用首席的樂器完美演奏完第一樂章，在演出末段撥弦完後，還不忘調皮地看了一下弦，確認琴弦還安好未斷，逗樂台上台下的人。

樂團發言人解釋，陳銳是從較為溫暖的加州飛到濕冷的西雅圖，加上音樂廳內與室外氣溫、濕度差距都太大，推測是因此才會發生罕見的斷弦意外。

事後陳銳也在臉書分享斷弦影片，幽默表示不曉得自己做了什麼事情激怒了「弦神」，E弦斷掉當下真的是超尷尬又刺激，也謝謝樂團成員們的快速反應。不少網友都大讚他處理得相當完美，也有人想起陳銳早有斷弦先例。

事實上，這已經不是陳銳第一次在台上斷弦，2017年陳銳與家交響樂團到歐洲演出時，在第一站比利時布魯塞爾就發生斷弦，當時他同樣展現極佳應變能力，立刻與首席換琴，不讓演出中斷。除了琴弦外，陳銳也曾在台上發生琴弓的弓毛炸開的案例，但也都成功化解危機，這次斷弦事件再度看到他絕佳的臨場反應能力。

 


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