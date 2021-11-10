汽機車擦撞移路邊報警　2車主「少一個動作」被控害死女騎士

▲發生無傷亡的車禍時，除了將車輛移到路邊外，也要擺放警告標誌避免二次車禍。（示意圖／達志）

記者劉昌松／台北報導

台北市去年發生一起交通事故，2名男車主馬上把車輛移到路邊，等候警察到場的同時，指揮疏導後方車流，沒想到仍有1名騎車的婦人，因閃避不及撞上摔倒，經送醫急救不治死亡，交通事故鑑定認為，最主要的過失是婦人未注意車前狀況，2男沒擺放警告標誌事肇事次因，10日被台北地檢署依過失致死罪嫌起訴。

這起交通事故發生在基隆路、敦化北路口，當時騎車的林姓騎士與開車的林姓駕駛發生擦撞，2人並沒有馬上在原地發生爭執，而是理性地將汽、機車移到路邊，其中1人打電話報警，另1人則是站在後方揮手，指引路口轉彎的其他車輛繞開。

沒想到年約50歲的婦人騎車經過時，腳被林姓騎士的機車勾到，一個重心不穩，又摔向林姓駕駛的汽車，婦人受傷送醫後不治，全案被依車禍肇事致死移送偵辦，因為事發前的其他車輛都能順利閃開事故現場，鑑定意見認為，死者本身要為肇事負主要責任。

2名林姓男子雖然已經把車子移到路邊並疏導交通，偏偏就是沒有依「道路交通事故處理辦法」，在事故後方適當距離處，樹立車輛故障標誌或其他明顯警告設施，屬於肇事次因，鑑定意見經送覆議做出相同認定後，檢察官依法將2名林姓男子提起公訴。

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