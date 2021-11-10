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LINE免費貼圖來了！　限時25款快下載

▲LINE IOS版也推出聊天室分類功能。（圖／翻攝自LINE官網）

▲LINE 25款免費貼圖限時開放下載。（圖／翻攝自LINE官網）

記者楊庭蒝／綜合報導

LINE免費貼圖優惠又來了！LINE本周精選了25款貼圖，其中包括了《PLINE購物護照★熊大兔兔的冬季生活》、《LINE購物品牌名店×伸縮自如的雞與鴨》、《 PChome ×反應過激的貓 雙11來了》、《LINE購物品牌名店×伸縮自如的雞與鴨》、《LINE購物 × 啪嘰與噗嘰》，用戶只要加入好友或解鎖任務就能免費下載使用。

momo co × 點點：懶人專用問候篇 （立即擁有）
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▲▼LINE限時免費貼圖。（圖／LINE STORE，下同）

▲LINE限時免費貼圖。（圖／LINE STORE，下同）

狂歡雙11購物 × 晴天P莉 （立即擁有）
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LINE購物護照★熊大兔兔的冬季生活 （立即擁有）
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BD醫檢師GOGOGO！（立即擁有）
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《胡桃日記》就要”瀨”在你身邊！（立即擁有）
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LINE購物×嗨小強 （立即擁有）
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PChome ×反應過激的貓 雙11來了 （立即擁有）
下載條件：加入「PChome 24h購物」好友，即可下載免費貼圖。
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▲▼反應過激的貓。（圖／LINE STOER）

生活市集 ╳ 日子還是要過鴨 （立即擁有）
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松果購物 × 柴語錄 （立即擁有）
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LINE購物品牌名店×伸縮自如的雞與鴨 （立即擁有）
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▲▼LINE限時免費貼圖。（圖／LINE STORE，下同）

Vespa LX繽紛回歸-主題貼圖 （立即擁有）
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LINE禮物 × 雞姐 （立即擁有）
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LINE購物 × 啪嘰與噗嘰 免費貼圖 （立即擁有）
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生活市集 ╳ 激動小饅頭_家人語錄篇 （立即擁有）
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LINE TV × 開著餐交朋友2 （立即擁有）
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LINE購物 夯話題 × 多糖櫻桃 （立即擁有）
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▲▼LINE限時免費貼圖。（圖／LINE STORE，下同）

LINE購物護照★喵花雑貨店秋季限定篇 （立即擁有）
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松果購物 × 秘密貓 萬聖節搗蛋日常 （立即擁有）
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LINE官方嚴選 × 水獺蹭蹭 （立即擁有）
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LINE旅遊 × 啊熊 （立即擁有）
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《LINE Bubble 2》x『蠟筆小新』 （立即擁有）
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▲▼LINE限時免費貼圖。（圖／LINE STORE，下同）

LINE購物品牌名店×法鬥白泡泡 （立即擁有）
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LINE購物×胖古人的日常 （立即擁有）
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iWIN網安預言家 × 寶寶不說 （立即擁有）
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