LINE免費貼圖來了！　限時25款快下載

▲LINE 25款免費貼圖限時開放下載。（圖／翻攝自LINE官網）

記者楊庭蒝／綜合報導

LINE免費貼圖優惠又來了！LINE本周精選了25款貼圖，其中包括了《PLINE購物護照★熊大兔兔的冬季生活》、《LINE購物品牌名店×伸縮自如的雞與鴨》、《 PChome ×反應過激的貓 雙11來了》、《LINE購物品牌名店×伸縮自如的雞與鴨》、《LINE購物 × 啪嘰與噗嘰》，用戶只要加入好友或解鎖任務就能免費下載使用。

momo co × 點點：懶人專用問候篇 （立即擁有）

下載條件：加入「momo 購物網」好友，即可下載免費貼圖。

使用期限：180 天

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲LINE限時免費貼圖。（圖／LINE STORE，下同）

狂歡雙11購物 × 晴天P莉 （立即擁有）

下載條件：加入「台北富邦銀行」好友，即可下載免費貼圖。

使用效期：180 天

LINE購物護照★熊大兔兔的冬季生活 （立即擁有）

下載條件：開通LINE購物護照即可下載。

使用效期：90 天

BD醫檢師GOGOGO！（立即擁有）

下載條件：無

使用效期：180 天

《胡桃日記》就要”瀨”在你身邊！（立即擁有）

下載條件：無

使用效期：180 天

LINE購物×嗨小強 （立即擁有）

下載條件：加入「LINE購物」好友，即可下載免費貼圖。

使用效期：90 天

PChome ×反應過激的貓 雙11來了 （立即擁有）

下載條件：加入「PChome 24h購物」好友，即可下載免費貼圖。

使用效期：90 天

生活市集 ╳ 日子還是要過鴨 （立即擁有）

下載條件：加入「生活市集」好友，即可下載免費貼圖。

使用效期：180 天

松果購物 × 柴語錄 （立即擁有）

下載條件：加入「果松購物」好友，即可下載免費貼圖。

使用效期：180 天

LINE購物品牌名店×伸縮自如的雞與鴨 （立即擁有）

下載條件：加入「LINE購物品牌名店」好友，即可下載免費貼圖。

使用效期：90 天

Vespa LX繽紛回歸-主題貼圖 （立即擁有）

下載條件：加入「Vespa Taiwan」好友，即可下載免費貼圖。

使用效期：180 天

LINE禮物 × 雞姐 （立即擁有）

下載條件：加入「LINE禮物」好友，即可下載免費貼圖。

使用效期：90 天

LINE購物 × 啪嘰與噗嘰 免費貼圖 （立即擁有）

下載條件：至LINE購物 App 完成指定任務，即可下載免費貼圖。

使用效期：90 天

生活市集 ╳ 激動小饅頭_家人語錄篇 （立即擁有）

下載條件：加入「生活市集傳送門」好友，即可下載免費貼圖。

使用效期：180 天

LINE TV × 開著餐交朋友2 （立即擁有）

下載條件：加入「LINE TV」好友，即可下載免費貼圖。

使用效期：90 天

LINE購物 夯話題 × 多糖櫻桃 （立即擁有）

下載條件：加入「LINE購物 夯話題」好友，即可下載免費貼圖。

使用效期：90 天

LINE購物護照★喵花雑貨店秋季限定篇 （立即擁有）

下載條件：開通 LINE 購物護照即可下載免費貼圖。

使用效期：90 天

松果購物 × 秘密貓 萬聖節搗蛋日常 （立即擁有）

下載條件：加入「松果購物 什麼值得買」好友，即可下載免費貼圖。

使用效期：180 天

LINE官方嚴選 × 水獺蹭蹭 （立即擁有）

下載條件：加入「LINE 官方嚴選」好友，即可下載免費貼圖。

使用效期：90 天

LINE旅遊 × 啊熊 （立即擁有）

下載條件：加入「LINE旅遊」好友，即可下載免費貼圖。

使用效期：90 天

《LINE Bubble 2》x『蠟筆小新』 （立即擁有）

下載條件：完成《LINE Bubble 2》遊戲內指定任務即可輕鬆入手。

使用效期：90 天

LINE購物品牌名店×法鬥白泡泡 （立即擁有）

下載條件：加入「LINE購物品牌名店」好友，即可下載免費貼圖。

使用效期：90 天

LINE購物×胖古人的日常 （立即擁有）

下載條件：加入「LINE購物」好友，即可下載免費貼圖。

使用效期：90 天

iWIN網安預言家 × 寶寶不說 （立即擁有）

下載條件：加入「iWIN網安預言家」」好友，即可下載免費貼圖。

使用效期：90 天

LINE 熱點 × 鯊茶醬 （立即擁有）

下載條件：加入「LINE 熱點」」好友，即可下載免費貼圖。

使用效期：90 天