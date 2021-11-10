桃園山坡地巡守志工隊慶10歲生日　56名志工獲頒獎表揚

▲桃園山坡地巡守志工隊慶10歲生日。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園有超過三分之一的面積是山坡地，為了維護山坡地生態保育，在 10年前率先成立全台第一個「山坡地巡守志工隊」，市長鄭文燦10日出席「桃園市山坡地巡守志工頒獎典禮」表示，山坡地巡守志工隊10年來已出勤巡查約2,000次，針對山坡地 違規 開發或不當破壞等違規事件進行即時的反應與處理。

鄭市長說，目前志工隊有2個小隊，巡守具有山坡地的行政區共12條路線，未來國土三法通過後，國土保育將有新的管理制度，市府會與山坡地巡守志工隊一起努力，促進國土的永續發展；而今日表揚10年奉獻獎13位、5年奉獻獎37位以及志願服務獎6位，希望藉此來肯定志工長期的付出及辛勞。

鄭市長表示，山坡地管理政策涉及公共安全、國土保育、農業觀光與保育觀念等面向。早期桃園有許多坡度未達5%的土地被編定為山坡地，限制了人民的土地利用權益，近年來市府持續針對這部分進行檢討劃出，讓地方可以合理使用，而在評估後，屬於山坡地者也會有相應的水保、環評等程序，讓山坡地獲得應有的保護。

水務局劉振宇局長表示因為有這群熱心的山坡地巡守志工，一發現有疑似濫墾，即時通報水務局，加強公部門的巡查能量，才能早期發現制止避免違規擴大，政府資源有限，民間力量無窮，感謝志工們的投入與付出，與市府共同守護桃園的好山好水。