▲大溪秘境「街口溪生態水岸步道」完工。（圖／水務局提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園又有一條沿溪的生態步道完工了！市府水務局辦理有在地秘境之稱的大溪國中至中華路121巷段的「街口溪生態水岸步道工程」， 2020年10月開工，施作包括護岸改建220公尺、新建423公尺步道，總經費2,798萬元，獲經濟水利署「前瞻基礎建設計畫-水環境建設全國水環境改善計畫」補助1,908萬元，於日前完工。

水務局長劉振宇表示，街口溪大溪國中至中華路121巷段現況護岸破損有安全疑慮，河道為混凝土包覆的「三面光」，無法提供生物良好棲息環境；加上當地居民反映有休憩需求且考量大溪國中學生上下學之通行安全，所以規劃在該段渠道護岸改建並新設步道。



街口溪排水幹線為大漢溪支流，集水區位於桃園市大溪區，上游發源於山坡台地，匯集野溪水量流入現況河道，水質非常乾淨，因緊鄰田野及次生林地，動植物資源相當豐富，週遭緊鄰大溪歷史古道－田心仔古道與小角仔古道，為桃園都會地區自然及文化資源保留完整溪流之一。



該工程於規劃階段，多次召開工作坊及說明會，與在地居民達成共識，以景觀改善及生態復育為主軸，回復原有河溪之生態多樣性，配合生態檢核作業，依循迴避、縮小、減輕及補償等四項策略，實施生態保育工法及措施，將人工渠道形式改建為新設砌石護岸及砌石樑，回復自然底質之河道。

另外，還提供民眾綠廊休憩空間，串聯大溪國中及中華路121巷之路線，銜接在地社區、校園、綠廊及歷史古道，亦改善渠道排水情形，在防洪安全無虞下，打造符合居民需求之優質水環境生活。

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