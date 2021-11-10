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全台首間adidas Brand Center盛大開幕！楊俊瀚帶你直擊信義品牌概念店亮點

▲▼ 愛迪達 。（圖／品牌提供）

▲楊俊瀚直擊全新adidas Brand Center信義品牌概念店，臺北馬拉松旗艦跑鞋、訓練裝備一站購足。（圖／業者提供，下同）

消費中心／綜合報導

身為全台最熱鬧的台北信義商圈，現在又多了一個你必來不可的理由！座落在信義商圈信義威秀、全台首間adidas Brand Center信義品牌概念店，耗時三年規劃，展出adidas旗下所有系列商品，遠遠就可看見外牆層層採用特殊玻璃材質，白天看來極具前衛感，晚上，在燈光的照耀下又變成信義區最引人注目的焦點，外牆更鑲上全台北第一個裸視3D外牆，科技感滿點！

▲▼楊俊瀚直擊全台首間adidas Brand Center 。（圖／業者提供）

擁有「台灣最速男」封號的短跑好手楊俊瀚特別前往搶先直擊，一走進佔地達550坪的品牌中心內，「哇！好壯觀！」楊俊瀚驚呼連連，最讓楊俊瀚感興趣的，當然就是專業跑步品類專區囉！此處展示了與跑步運動所有相關商品，豐富的商品樣式與尺寸選擇，不僅讓楊俊瀚停留許久，還開心表示：「這邊提供很完整的跑步裝備，不管是什麼樣的跑者朋友，一定都能一次購足適合的跑步運動商品、推薦給所有熱愛跑步的朋友！」

▲▼楊俊瀚直擊全台首間adidas Brand Center 。（圖／業者提供）

▲▼楊俊瀚直擊全台首間adidas Brand Center 。（圖／業者提供）

跑步專區中當然也少不了以「快」為DNA的日系經典adizero跑鞋系列， adidas Brand Center信義品牌概念店更搶先推出破紀錄戰靴adizero adios Pro 2、輕量厚底訓練跑鞋adizero Boston 10臺北馬指定鞋款、幫助跑友備戰年底的臺北馬拉松賽事！

▲▼楊俊瀚直擊全台首間adidas Brand Center 。（圖／業者提供）

adizero adios Pro於各頂級賽事中的彪炳戰功有有目共睹，像是助肯亞頂尖長跑選手 Peres Jepchirchir 與 Kibiwott Kandie，打破女子與男子半程馬拉松世界紀錄；另外兩名肯亞好手Benson Kipruto與Diana Kipyokei 也在今年波士頓馬拉松賽事中穿著adizero adios Pro奪冠！而adizero adios Pro 2完美延續先前adizero adios Pro的破紀錄神器特點，透過LightstrikePRO中底結構的升級、EnergyRods穩定裝置的嵌入，搭配Celermesh 2.0面料科技、ContinentalTM馬牌大底等優勢技術，也在今年紐約馬拉松，幫助選手Peres Jepchirchir 及 Albert Korir霸氣奪下冠軍！持續讓跑者體驗最頂尖跑步科技、突破自我的跑步成績。

▲▼楊俊瀚直擊全台首間adidas Brand Center 。（圖／業者提供）

全新改版的adizero Boston 10更強勢升級厚底並加入碳纖維裝置，首度採用LightstrikePRO與LIGHTSTRIKE雙中底科技，加上新導入EnergyRods穩定裝置與後跟碳纖維片，絕對是跑者備戰破PB最佳訓練夥伴。楊俊瀚更穿上adizero Boston 10親身體驗，並表示：「對於Boston 10的輕盈與靈活感到印象深刻，跑起來觸地的感覺很扎實但又輕巧，可以感受足部衝擊沒這麼明顯，更特別的是，全新中底會有一種回饋力道，從腳底而來，讓跑步能量轉換更順暢！還有極佳的包覆感和支撐性，但又不會厚重。」

▲▼楊俊瀚直擊全台首間adidas Brand Center 。（圖／業者提供）

▲▼楊俊瀚直擊全台首間adidas Brand Center 。（圖／業者提供）

跑鞋是跑步運動最重要的裝備，在選購當下當然也要有完整的嘗試體驗！ adidas Brand Center信義品牌概念店「跑步專區」更特別規劃限定鞋款的試跑專區，透過跑步機與跑步機前方螢幕播放的模擬街頭影片，讓跑者可以身歷其境，感受紐約、巴黎與東京重點城市的經典跑步路線！

▲▼楊俊瀚直擊全台首間adidas Brand Center 。（圖／業者提供）

打造跑者專屬裝備　秀出你的「限定款」adidas

進入adidas Brand Center信義品牌概念店右側的MAKER LAB創作研究室，跑者可以透過燙印、刺繡、直噴的方式，客製化選購的鞋款、服飾或配件，打造專屬於自己的adidas商品！楊俊瀚當然不會放過這個機會，也特別在Boston 10與挑選的服飾印上自己的原住民名字FuTing，親自秀出最「楊俊瀚」的adidas商品！

▲▼楊俊瀚直擊全台首間adidas Brand Center 。（圖／業者提供）

▲▼楊俊瀚直擊全台首間adidas Brand Center 。（圖／業者提供）

跑者獨享活動　日系經典adizero跑鞋全系列信義品牌概念店全台首賣

為了慶祝adidas Brand Center信義品牌概念店於11月10日盛大開幕，adidas為跑者量身打造專屬活動，搶先販售破紀錄戰靴adizero adios Pro 2，與輕量厚底訓練跑鞋adizero Boston 10臺北馬拉松指定鞋款，售價分別為7,500元與4,690元。更貼心推出「開幕限定跑者客製化活動」：於11月10日至11月14日期間，凡於adidas Brand center信義品牌概念店購買指定adizero 鞋款，即贈獨家客製化刺繡服務，打造專屬自己的adizero跑鞋，想要搶先入主這兩款旗艦專業跑鞋的跑者，絕對要把握時間前往adidas Brand Center信義品牌概念店！

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