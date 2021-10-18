再為花蓮爭光！楊俊瀚破全運會紀錄　百米紀錄保持人

▲有「台灣最速男」之稱的百米短跑選手楊俊瀚打破全運會百米短跑紀錄。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

兩年一度的全國運動會昨晚在新北市新莊體育館開幕，花蓮縣長徐榛蔚及教育處代理處長饒忠率領本縣隊職員、運動員參與開幕典禮繞場。17日縣長徐榛蔚在教育處代理處長饒忠陪同下前往射箭、田徑、舉重以及游泳等四項比賽場地為花蓮選手加油打氣，再為花蓮奪牌爭光！

有「台灣最速男」之稱的花蓮選手楊俊瀚，在本次全運會田徑男子組100公尺預賽以10秒22成績破大會紀錄，再創佳績，成為紀錄保持人！

徐榛蔚全程觀賽田徑男子組100公尺預賽項目並目睹歷史性的一刻，對花蓮選手卓越的能力感到與有榮焉，並請鄉親在全運會期間持續為花蓮的孩子加油打氣！

「花蓮的孩子就是棒！」徐榛蔚逐場為花蓮優秀的選手們給予最大的支持與鼓勵，期盼選手們能發揮平日努力的結果，盡最大的努力並展現花蓮子弟堅持不懈的運動家精神，為自己、家人、家鄉爭取榮耀，讓全民看見花蓮！

本屆全運會花蓮縣各項代表隊選手及隊職員合計三百九十九人，參賽項目有田徑、柔道、跆拳道、空手道、游泳、足球、羽毛球、網球、桌球、龍舟……等共計二十二項。截至今日為止，目前花蓮縣戰績在輕艇、足球、鐵人三項項目已累計四金四銀四銅的佳績。

「111年全國中等學校運動會」於明年4月16至21日移師花蓮舉辦。徐榛蔚4月曾率隊至雲林取經，並借鏡雲林縣政府辦理110年全中運的成功經驗，精心策劃並大力行銷111年全中運在花蓮，同時呼應賽事標語「洄瀾逐夢、競在花蓮」！