南投林管處招考5名護管員守護山林　最高月領45K

▲南投林管處招考約僱森林護管員5名，加強山林守護（下同）。（圖／林務局南投林管處提供）

記者高堂堯／南投報導

為加強山林守護，南投林區管理處將招考約僱森林護管員5人，凡高中以上森林、植物、園藝、綜合農業等相關科系畢業，或具公務員普考林業技術、自然保育或水土保持工程類科應考資格者，都可報考，但須體能佳、會騎檔車，最高月薪約4萬5000元，將近最新法定基本工資的1.8倍，林管處歡迎熱愛及勝任高山地區林野工作者加入行列。

南投林管處長李政賢表示，本次招考之約僱森林護管員將在第一線從事森林保護的工作，包括森林資源管理、森林保護、林地管理、租地及植樹造林、撫育更新、步道巡護、棲地及野生動植物管理、國土生態保育、治山防災、林道維護、工程測繪與監工、林業設施維護、森林資源調查及其他森林護管法規規定之相關工作。

林管處指出，報考資格為高級中等以上學校森林、植物、測量、地政、資訊、園藝、綜合農業等相關科系畢業、持有證書者，或具有公務員普考林業技術、自然保育或水土保持工程類科應考資格者；不過若具原住民族身分並持有證明文件者，僅需高中以上學歷、不限科系，若為原住民且國中畢業，最近5年累計1年以上園藝、木業、採種、苗圃、水土保持工程或防火巡邏隊等實務工作經驗，亦可報考。

林管處說明，本次招考分2階段甄試：第一階段即為術科測驗，包括騎乘循環檔機車、負重跑步，第二階段才是筆試及口試，加上工作地點為高山或偏遠地區，因此考生須身心健康、體格健壯、吃耐勞苦，熱愛及勝任高山地區林野工作；起薪每月3萬30元起，進用後依年終考核成績可逐步晉報酬薪點，最高4萬5045元，並依勤務執行情形支領山地巡護作業費，享勞健保和年終獎金等。

招考報名日期自即起至12月6日，考試訂於12月25、26日（星期六、日）舉行，相關甄試簡章及報考資訊已於11月6日上網公告，可自行至南投林管處網站（http://nantou.forest.gov.tw/）下載，報名方式一律採通訊報名，不受理現場與電子郵件報名。



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