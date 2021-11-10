王必勝外遇風暴　陳時中問他第一句話就點出關鍵

▲王必勝是陳時中信賴的防疫大將，如今爆出緋聞，他的去留成為各界矚目焦點。（圖／衛福部提供）

圖、文／鏡週刊

抗疫英雄、衛福部醫福會執行長王必勝日前被本刊踢爆不倫戀，12天後王必勝打破沉默，接受本刊專訪。王必勝回想事件曝光當時，陳時中跟他說的第一句話是「你跟你太太講了沒？」關心王有沒有好好跟家人講清楚、道歉、取得原諒；事發後陳時中也指示他要處理好私領域的事，畢竟疫情還沒結束，不要掉以輕心；此番前來接受專訪，他也事先向陳報備，陳時中看法與他相同，認為應該公開好好把話講清楚。

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王必勝說，自己是個工作至上的工作狂，把現在的工作看得很重，因為事涉全國。事件爆發後外界說他神隱，連入圍醫師公會全聯會的醫療典範獎都未出席頒獎典禮，然而他一直如常工作，持續做好被交付的任務；外界關注他的職務是否將有異動？他認為：「這是長官權限，我無權置喙，但我不管在什麼位置都會盡心去做。」

王必勝也強調：「我對指揮中心的安全維護非常非常謹慎。」因外界質疑，林女母親曾確診新冠肺炎，林女和家人都被匡列隔離，王必勝頻繁去找林女，是否涉嫌違反防疫規定？他說，自己每次出任務，結束後不管規定是否需要，他都會自我隔離，不回家，更不會去指揮中心；待隔離時間到，驗二次確認陰性、安全之後，他才會回家、回指揮中心。他強調，因為這件事情偏向公事，所以他要特別在專訪中說明。

王必勝說，自己本是公職醫師，從未加入任何政黨，亦非政治人物或政務官，從沒想過有天會變成公眾人物，甚至在事件爆發前，他都還沒意識到自己這麼有名，但「我現在懂了。」

他表示，經測試後，他才知道原來自己已是公眾人物，只是沒想到是經由這樣的事件來驗證；這固然是他要負責的事沒錯，但也讓他很挫折，「也許社會對我有點肯定，但忽然因為這件事情，成為大家茶餘飯後的笑柄。」

因防疫表現出色導致私事被關注，王必勝說，以後不知道會發生什麼事，也許有一天他就不在公職體系，但回歸正常生活、家庭，才是人生最重要的事。曾替國家做過這些事，讓他覺得很光榮，這樣就好了。



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