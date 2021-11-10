「智商70說」遭誤解是批莊人祥　他籲柯文哲：還是少把智商掛嘴邊

▲柯文哲。（資料照／記者黃克翔攝）

記者蘇晏男／台北報導

台北市長柯文哲日前遭質疑批評中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥智商不到70，引起爭議，連指揮官陳時中也跳出來譴責柯，柯文哲昨（9日）澄清「戴口罩講不清楚」他說的不是莊。資深媒體人黃暐瀚10日為柯文哲說項，指柯所指是自己而非莊，但他也強調，言多必失，柯文哲還是少把智商高低掛在嘴邊，自然就不會引發那麼多問題。

針對第13批59.4萬劑AZ疫苗11月30日底過期，莊人祥日前解釋是因疫苗供應不穩。當柯文哲記者會上被問到此事時回應，有時候都希望自己很笨，聽不懂講什麼，可是這一聽就覺得很離譜，疫苗供應不足，一出廠就被買走，怎麼會是快到期？昨天聽莊人祥在講，「奇怪，他是認為我智商不到70是不是」，要找理由也找好一點的，怎麼講這麼白癡的理由。

但媒體報導柯文哲回應時，卻被寫成是批評莊人祥智商不到70。陳時中受訪時表示，人不是只有智商，以此汙名化別人不太好。柯文哲接受民進黨北市議員張茂楠質詢時澄清，戴口罩講不清楚，應該講慢一點，「我現在說我都希望我笨一點，我說：『奇怪，他是認為我智商不到70？』不然怎麼會講那個理由，我的意思是這樣」。張茂楠問，70是你講的，意思是你把我當很笨，你隨便講講我就要信？柯回應，你的翻譯比較對。

對於此爭議，黃暐瀚10日在廣播節目上，透過播放當時記者會影片來還原柯文哲的說法，確認柯的確講的是自己，而非莊人祥。廣播節目結束後，黃暐瀚在臉書發文表示，「常說，言多必失。柯文哲還是少把智商高低掛在嘴邊，不管是自己的157，還是誰（或自己）智商70，不要拿這種事來舉例，自然就不會引發那麼多問題。謹言慎行。」